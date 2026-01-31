Pamela López: Filtran audios de su amiga confirmándole a Christian Cueva que estuvo con hombres casados

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio de la tormenta mediática que rodea a Pamela López y Christian Cueva, en las últimas horas se filtraron audios de una amiga muy cercana de la influencer que confirmarían que ella sí estuvo con hombres casados, tal como lo había asegurado el propio futbolista, encendiendo nuevamente la farándula.

Christian Cueva y su polémica publicación

Todo comenzó cuando, días atrás, Christian Cueva sorprendió con una publicación en la que aseguraba que Pamela López habría tenido una serie de romances con hombres casados, sobre todo con exfutbolistas. El mensaje paralizó la farándula.

"Tremendo rabo de paja que tienes, pero llegó el momento de decir todo lo que sé y sé que mucha gente lo sabe, sobre todo en Trujillo (...) Te los nombro; lo que salió de tu propia boca, no de la mía. Allí va: Edwin Pérez, Colo Ibáñez, Tenchy Ugaz, Dayron y muchos más personajes", escribió.

Filtran audios de amiga de Pamela López

Sin embargo, la historia dio un giro mayor cuando, a través de TikTok, la creadora de contenido Vitteri difundió un audio de una conversación que habría sostenido Christian Cueva con una amiga muy cercana de la trujillana.

En el material se escucha primero a Christian Cueva visiblemente molesto, luego de que Tenchy negara públicamente haber tenido un amorío con Pamela López.

En ese contexto, el futbolista reafirma su versión y señala: "Yo sé que ha tenido una relación, hasta con el mismo Tenchy que sale hablar y decir: 'no, es mi amiga'. Entonces pues...", dejando en evidencia su indignación por el pasado sentimental de su aún esposa.

Lo que terminó por encender la polémica fue la respuesta de la supuesta amiga de Pamela López, quien no solo respalda al futbolista, sino que lanza una declaración que rápidamente se volvió viral.

"Eso es mentira, eso lo sabemos quiénes la conocemos. Yo también le he dicho, 'Pamela, no te hagas y no hables cosas que no son porque anteriormente has tenido vida, antes de Christian sabemos cómo has sido y sabemos que nos hemos chupado todo Lima, todo Trujillo", se escucha en el audio filtrado.

Mientras los audios siguen circulando y generando debate, Pamela López no se ha pronunciado directamente sobre el contenido de estas grabaciones, pero sí apareció en una transmisión en vivo en redes sociales, donde abordó otro tema que también generó comentarios.

De esta manera, la filtración de audios de una amiga de Pamela López, en los que le confirma a Christian Cueva que la trujillana habría estado con hombres casados, vuelve a remecer la farándula peruana.