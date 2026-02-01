Fallece el actor Gerardo Taracena, estrella de 'Apocalypto' y 'Narcos: México'

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cine latinoamericano sufre una irreparable pérdida. Este sábado 31 de enero, se confirmó el sensible fallecimiento del actor y bailarín mexicano Gerardo Taracena, a los 55 años de edad. El deceso ha causado una enorme conmoción en el mundo del espectáculo del país azteca, estrellas del séptimo arte y sus fanáticos todavía lamentan su tan temprana partida.

Nacido en Ciudad de México, un 27 de marzo de 1970, la inmortal estrella mexicana se ganó el reconocimiento internacional en el año 2006 por su papel como "Medio ojo" (Middle eye) en Apocalypto, película dirigida por Mel Gibson.

México llora una dura partida difícil de aceptar

El lamentable anuncio para cerrar enero fue dado a conocer por la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA), mediante sus redes sociales, donde lamentaron profundamente la pérdida de uno de los intérpretes más versátiles y reconocidos del cine, el teatro y la televisión de México.

"La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. Que descanse en paz", expresaron.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena @eltaracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD. pic.twitter.com/SmDUPoLlDX — Asociación Nacional de Actores (@andactores) February 1, 2026

Hasta el momento, no se ha dado a conocer de manera oficial la causa del fallecimiento, aunque se conocía que no padecía de alguna enfermedad grave. Personalidades cercanas al actor han solicitado respeto y privacidad para con su familia durante este periodo de duelo.

Su trayectoria:

Formado en Arte Dramático en el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Taracena tuvo sus inicios en el mundo artístico en el teatro y la danza. Su llegada a la pantalla grande fue en 1994 con la película La hija del puma; al siguiente año se sumó a Sin dejar huella y para el año 2000 llegaron dos grandes éxitos: De ida y vuelta y Un hilito de sangre.

En 2005 dio el salto a proyectos nacionales e internacionales más importantes; sin embargo, su consagración mundial llegó en el año 2006, cuando dio vida a "Medio Ojo" en la película Apocalypto del cineasta y actor Mel Gibson.

En el mundo televisivo, es recordado por sus roles como "El Chamán" en El señor de los cielos, César "Batman" Güemes en La reina del sur y como Pablo Acosta, un contrabandista y narcotraficante del Cártel de Juárez, en Narcos: México. Además, participó en la película Sound of Freedom (2023).

Películas y series emblemáticas de Gerardo Taracena

Apocalypto, (2006)

El Infierno, (2010)

Salvando al soldado Pérez, (2011)

¿Qué culpa tiene el niño?, (2016)

La reina del sur, (2017)

Narcos México, (2018)

Sin duda, la muerte de Gerardo Taracena deja una huella imborrable en la industria del espectáculo en México y el mundo, gracias a sus inolvidables participaciones en galardonas cintas internacionales.