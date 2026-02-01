RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Alerta Amarilla por lluvias, nevadas y granizo: Estas regiones se verán afectadas, según SENAMHI

¡Mucha precaución! El Senamhi compartió un informe detallado sobre los lugares que se verán afectados por las lluvias, nevadas y granizo durante la primera semana de febrero.

01/02/2026

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó la alerta amarilla por la futura presencia de lluvias, nevadas y granizo en varias regiones del país. Es por ello que, en la siguiente nota de Exitosa, te brindaremos más detalles sobre cada uno de estos fenómenos, sobre todo la lista de lugares que se verán afectados.

Senamhi pronostica lluvias, nevadas y granizo

De acuerdo con el aviso N°033 del Senamhi, estos fenómenos meteorológicos se presentarán del martes 3 al miércoles 4 de febrero del presente año, con una intensidad moderada en la sierra del país. 

"Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3800 m s. n. m. de la sierra central y sierra sur", indica el informe del Senamhi.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam) informó que las precipitaciones se registrarán con descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían bordear los 35 km/h, mientras que en la costa peruana se espera lluvia dispersa. 

"Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h. Asimismo, se prevé un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche, además se espera lluvia dispersa en la costa", agregan. 

¿Qué regiones se verán afectadas por las precipitaciones?

Martes 3 de febrero: 

Para este día, se esperan acumulados de lluvia cercanos a los 25 mm/día en la costa norte, así como valores entre 12 y 20 mm/día en la sierra norte, 10 y 18 mm/día en la sierra centro y valores entre 15 y 20 mm/día en la sierra sur.

Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes se verán afectados. 

Miércoles 4 de febrero: 

Para este día, se prevé acumulados de lluvia próximos a los 25 mm/día en la costa norte, valores entre 12 y 20 mm/día en la sierra norte, 10 y 18 mm/día en la sierra centro, así como valores entre 15 y 20 mm/día en la sierra sur.

Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuci, Junín, Lima y Pasco se verán afectados, según información proporcionada por la entidad

Senamhi activa alerta amarilla en la sierra y costa norte del Perú - Fuente: Senamhi

De esta manera, el Senamhi informó sobre la presencia de lluvias, nevadas y granizo en la sierra y costa norte del país, fenómenos meteorológicos que se registrarán del 3 al 4 de febrero del presente año. 

