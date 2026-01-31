Gisela deja la puerta abierta sobre trabajar con Magaly, pero aclara: "No tengo nada que ver con ella"

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante las últimas décadas, la televisión peruana ha presenciado grandes rivalidades que incluso han trascendido de la pantalla grande. Una de las más significativas es la de Gisela Valcárcel y Magaly Medina quienes a lo largo de los años se han lanzado pullas por diferentes temas.

Para comenzar, la 'Urraca hizo hincapié en todo este tiempo sobre el estilo de la 'Señito' llamándola disforzada y hasta hipócrita ya que, según ella, no mostraba su verdadero rostro ante los televidentes.

Gisela habla sobre la posibilidad de trabajar con Magaly

Sin embargo, en el tiempo reciente ambas se han mostrado un poco más flexibles respecto a su rivalidad e incluso se enviaron mensajes de respaldo en alguna circunstancia desfavorable.

Ahora, Gisela Valcárcel volvió a ser consultada sobre la posibilidad de trabajar al lado de Magaly Medina en un proyecto venidero. Esto lo dijo durante una entrevista en la ciudad de Iquitos a donde llegó para ser parte de una serie de eventos.

Cuando se le preguntó sobre la chance de un encuentro entre ambas en dicho punto del país, aseguró que sería bastante complicado que puedan coincidir al mismo momento y precisó que, a pesar de ser parte del mismo ecosistema, tienen muchas diferencias.

Magaly Medina y Gisela Valcárcel se han enfrentado durante años.

"No lo descarto, pero no lo creo porque venir el próximo año para los 29 aniversario yo creo que ya sería como muy pesado para ustedes, pero si ustedes me invitan, lo haré. No creo que además se deban dar estas comparaciones. Yo entiendo que ustedes tengan muy presente a Magaly y la verdad es que también lo agradezco porque ella pertenece a esta industria audiovisual, pero yo no tengo nada que ver con ella", indicó.

Hay amplias diferencias

En esa misma línea, la popular 'Señito' indicó que mientras una de ellas se dedica al show a través de programas, la otra parte es periodista y se ha desempeñado en otro mundo durante gran parte de su carrera.

"Yo animo programas de televisión, ella es periodista. Pienso que hay que dejarla a ella también hacer todo lo que tiene que hacer y lo bien que nos hace disfrutar día a día con sus programas, mientras que yo hago lo mío a través de shows", añadió.

En resumen, Gisela Valcárcel aseguró que trabajar con Magaly Medina es una posibilidad abierta, aunque aseguró que existen diferencias muy marcadas entre ambas lo cual imposibilita que esto pueda concretarse.