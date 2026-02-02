Madre de Sergio Peña 'saca las garras' en redes tras denuncia contra futbolista: "Fácil escribir con odio"

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sergio Peña continúa inmerso en la polémica. Y es que luego de difundirse el testimonio de la joven argentina que interpuso una denuncia por abuso sexual en su contra, así como contra Carlos Zambrano y Miguel Trauco, su madre, Claudia Flores, 'sacó las garras' en redes sociales.

Madre de Sergio Peña sale en defensa del futbolista

Claudia Flores, madre de Sergio Peña, utilizó las redes sociales para dejar un contundente mensaje en el que, en primer lugar, recalcó que, pase lo que pase, estará siempre al lado del futbolista.

Ello ocurrió luego de que se difundiera el desgarrador testimonio de la joven argentina que denunció al número 10 de Alianza Lima, así como a dos de sus compañeros, por un presunto abuso sexual que actualmente se encuentra en investigación.

"Mamá resuelve. Mamá acompaña. Mamá cuida. Mamá abraza. Mamá escucha críticas. Mamá aguanta. Mamá perdona. Mamá comprende. Mamá reorganiza su plan. Mamá duerme poco (...) Mamá educa. Mamá está. Mamá siempre está", se lee inicialmente en la historia que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, criticó lo fácil que se ha vuelto "escribir con odio" detrás de una pantalla, señalando que muchas personas suelen descargar frustraciones, burlarse y atacar a figuras públicas como si estas no fueras reales. Ello reflejaría el difícil momento que estaría atravesando Sergio Peña a raíz de la denuncia por abuso sexual que existe en su contra.

"Qué fácil es escribir con odio cuando nadie te ve a los ojos. Las redes se han vuelto el lugar perfecto para descargar frustraciones, burlarse y destruir, como si del otro lado no hubiera una persona real", continúa el texto.

Finalmente, recalcó que no todo en redes sociales debe ser considerado como humor o libertad de expresión, puesto que para ella muchas veces ello se muestra como una "falta de empatía" que estaría afectando al jugador 'blanquiazul'.

"No todo es humor, no todo es libertad de expresión. A veces es falta de empatía. Ser fuerte no es insultar, ser inteligente no es humillar", agregó de manera bastante contundente.

