Espectáculos
¡Se fue con todo!

Bad Bunny brinda POLÉMICO DISCURSO contra ICE durante su premiación en los Grammy 2026

En el escenario de los Grammy 2026, Bad Bunny no dudó en lanzar un contundente discurso contra el ICE por las drásticas medidas adoptadas contra los migrantes en EE.UU.

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 02/02/2026

Bad Bunny no desaprovechó la oportunidad y arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), durante la 68.ª edición de los Premios Grammy.  El cantante ofreció un polémico discurso que, sin duda, ha generado revuelo en los medios internacionales. 

Bad Bunny y su polémico discurso en los Grammy 2026

Fiel a su estilo, el intérprete puertorriqueño se robó el show en los Grammy 2026 al subir al escenario. Y es que antes de agradecer al público por haber obtenido el premio en la categoría 'Mejor Álbum de Música Urbana', el popular 'Conejo Malo' se refirió a la actual problemática que aqueja los migrantes en Estados Unidos. 

"Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir: ¡Fuera, ICE!", exclamó Bad Bunny, siendo inmediatamente ovacionado por el público presente en la ceremonia. 

Enseguida, recalcó que los migrantes no son "salvajes" ni mucho menos "animales", solo "humanos" y "americanos" en busca de un futuro mejor: "No somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas. Somos humanos y somos americanos"

El cantante culminó su discurso dejando en claro que lo único que acabará con "el odio" en EE.UU. es "el amor", por lo que instó a buscar la manera de ser diferentes en este polémico contexto que atraviesa el país gobernado por Donald Trump

"El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así que, por favor, necesitamos ser diferentes", agregó el intérprete de la canción 'Baile Inolvidable' cuando subió al escenario. 

Bad Bunny gana 'Álbum del Año' en los Grammy 2026

Bad Bunny confirmó que es uno de los artistas latinos más influyentes de los últimos años al ganar el premio 'Álbum del Año' en los Grammy 2026 con su disco 'Debí Tirar Más Fotos'. El cantante sumó su segundo galardón de la noche en la prestigiosa ceremonia que reúne a los personajes más importantes de la industria musical. 

Sin embargo, lo que ha terminado por llamar la atención de esta premiación es que el mencionado disco se convirtió en el primer material hecho completamente en español en llevarse dicho reconocimiento

No cabe duda que Bad Bunny no pierde el tiempo, por lo que durante su primera premiación en los Grammy 2026, no tuvo problemas en arremeter contra el ICE por las drásticas medidas que ejercen contra los migrantes en Estados Unidos. 

