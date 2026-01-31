Personaje emblemático de 'Yo soy Betty, la fea' llegará por primera vez a Lima

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La farándula y la cultura pop se juntan en un solo plan, porque ya es oficial que un personaje emblemático de Yo soy Betty, la fea estará en Lima como invitado del Día del Cómic Festival 2026 ¿De quién se trata? Aquí te contamos todos los detalles.

Personaje de 'Yo soy Betty, la fea' en Lima

La noticia cayó como baldazo de emoción en redes. En las últimas horas se confirmó que Jorge Enrique Abello, el actor que hizo de Don Armando Mendoza en Yo soy Betty, la fea, vendrá por primera vez a Lima para participar como invitado del Día del Cómic Festival 2026.

El evento se va a realizar del 30 de abril al 3 de mayo y promete juntar a miles de personas que aman el cosplay, los cómics, el anime... y, claro, las novelas que nunca pasan de moda.

Para muchos fans peruanos, esta visita es un verdadero sueño cumplido, porque Don Armando nunca había venido al Perú desde que la novela se volvió un boom en toda Latinoamérica.

Yo soy Betty, la fea se estrenó en 1999 y, sin exagerar, se convirtió en una de las novelas más vistas de la historia. Se emitió en más de 180 países, fue doblada a más de 25 idiomas y hasta hoy sigue dando vueltas en las plataformas. O sea, pasan los años... y Betty sigue más viva que nunca.

Lo que hará Jorge Enrique Abello en Lima

Durante el Día del Cómic Festival 2026, Jorge Enrique Abello no solo va a aparecer para saludar y ya. El actor tendrá sesiones de fotos con los fans, firmas de autógrafos.

Además tendrá un panel especial donde va a contar anécdotas del rodaje de Yo soy Betty, la fea, chismes del detrás de cámaras y cómo le cambió la vida interpretar a Don Armando.

Ahí también hablará de todo lo que significó meterse en la piel del jefe de Ecomoda, uno de los personajes más comentados de la novela.

Y es que Don Armando no era cualquier personaje. Empezó como el típico jefe creído, frío y medio insoportable, pero con el tiempo fue cambiando... y terminó conquistando al público.

Así que ya lo sabes, Jorge Enrique Abello, el actor que dio vida a Don Armando Mendoza en Yo soy Betty, la fea, estará en Lima como invitado del Día del Cómic Festival 2026, donde se encontrará con sus fans peruanos en uno de los eventos más esperados del año.