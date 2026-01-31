Chola Chabuca regresa a la TV con el 'Reventonazo del Verano': "Buscamos renovar nuestro compromiso con la gente"

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de unas semanas de merecido descanso, los principales programas de la televisión nacional pegan la vuelta busca conectar nuevamente con el público. Este es el caso de la Chola Chabuca quien inicia una nueva temporada este sábado 31 de enero con el regreso de el 'Reventonazo del Verano'.

Chola Chabuca regresará a la TV con el 'Reventonazo de Verano'

A solo horas de reencontrarse con su público, el popular conductor aseguró que seguirán entregando humor, diversión y mucha música para entretener a las familias peruanas.

"Regresamos con las pilas cargadas en este 2026 con el 'Reventonazo del verano', una opción llena de humor y música para que el público disfrute en casa. Lo que buscamos en esta temporada es renovar nuestro compromiso con la gente, pues nos ha respaldado todo el 2025 y seguiremos haciendo cada semana un programa mejor", enfatizó la Chola Chabuca.

Como invitados ara este inicio de temporada 2026, el 'Reventonazo del verano' tendrá al grupo piurano Corazón Serrano, quienes se alistan a celebrar su aniversario. Asimismo, llegarán los conductores del programa 'Mande quien mande', integrado por Laura Huarcayo, Carlos Vílchez y Erick Elera.

Homenaje a Los Chapis

Además, Ernesto Pimentel y su equipo de producción rendirá un merecido homenaje a la agrupación 'Los Shapis', que con sus más de 45 años haciendo música ha conquistado el corazón de todos los peruanos.

Por otro lado, la Chola Chabuca afirma que lanzará un nuevo reality, pues se encuentra en la búsqueda de la chica del Reventonazo y un nuevo comediante, quienes se sumarán al show. Por ello, el casting se inicia mañana sábado desde las 11 de la mañana en las instalaciones de América en Santa Beatriz.

Como se recuerda, este espacio ha tenido en su set a personajes polémicos como Pamela López, Melissa Klug, Jesús Barco y otros que han confesado sus secretos más íntimos ante miles de televidentes.

De esta manera, el 'Reventonazo del verano' inicia así su temporada 2026 este sábado 31 de enero, a las 8 de la noche por la señal de América Televisión; teniendo en sus filas a figuras ya consagradas como Manolo Rojas, Fernando Armas, Kike Suero, Marcela Luna, Nabito, Katy Prado, entre otros.