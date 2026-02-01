Bad Bunny hace historia al ganar premio a 'Álbum del Año' con 'Debí Tirar Más Fotos' en los Grammy 2026

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Bad Bunny confirmó que es uno de los artistas latinos más influyentes de los últimos años al ganar el premio 'Álbum del Año' en los Grammy 2026 con su disco 'Debí Tirar Más Fotos'. Este hecho ha sido catalogado como 'histórico' y, en la siguiente nota de Exitosa, te explicamos el por qué.

Bad Bunny hace historia en los Grammy 2026

El cantante puertorriqueño sumó su segundo galardón de la noche en la prestigiosa ceremonia que reúne a los personajes más importantes de la industria musical. Sin embargo, lo que ha terminado por llamar la atención de esta premiación es que su disco 'Debí Tirar Más Fotos' se convirtió en el primer material hecho completamente en español en llevarse dicho reconocimiento.

La victoria del 'Conejo Malo' representa un hito sin precedentes debido a que la lista de nominados incluía a importantes artistas que, al igual que él, tampoco habían logrado obtener el distintivo mayor de los Grammy.

Además de Bad Bunny, entre los nominados se encontraban los siguientes cantantes:

Justin Bieber - SWAG

Sabrina Carpentier - Man's Best Friend

Clipse (Pusha T & Malice) - Let God Sort Em Out

Lady Gaga - MAYHEM

Kendrick Lamar - GNX

Leon Thomas - MUTT

Tyler, The Creator - CHROMAKOPIA

Bad Bunny brinda polémico discurso en los Grammy 2026

Fiel a su estilo, el intérprete puertorriqueño se robó el show en los Grammy 2026 al subir al escenario. Y es que antes de agradecer al público por haber obtenido el premio en la categoría 'Mejor Álbum de Música Urbana', el popular Benito se refirió a la actual problemática que aqueja los migrantes en Estados Unidos.

"Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir: ¡Fuera, ICE!", exclamó Bad Bunny, siendo inmediatamente ovacionado por el público presente en la ceremonia.

Enseguida, agregó que aquellos que decidieron buscan un futuro mejor en el país norteamericanos no son "salvajes" ni mucho menos "animales", puesto que simplemente son "humanos" con deseos de salir adelante: "No somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas. Somos humanos y somos americanos".

En esa línea, recalcó que: "El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así que, por favor, necesitamos ser diferentes".

De esta manera, se conoció que Bad Bunny se llevó el premio a 'Álbum del Año' en los Grammy 2026, siendo este hecho catalogado como 'histórico' al ser el disco 'Debí Tirar Más Fotos' el primero en componerse completamente en español.