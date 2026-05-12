Magaly arremete contra la 'Foquita' por pedir reducción de pensión para su hija: "Farfán, págale a tu hija"

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a arremeter contra Jefferson Farfán, esta vez por la batalla legal que tiene con Darinka Ramírez tras solicitar la reducción de la pensión de su hija. La conductora fue irónica al recordar una peculiar frase que el exfutbolista utilizó hace unos días en redes sociales para cobrarle una deuda.

Magaly se burla de Farfán por pensión de su hija

Hace unos días, Darinka reveló que Jefferson inició una apelación para reducir a la mitad el monto de la pensión de su pequeña, ya que antes le pasaba más de 8000 soles mensuales y ahora solo quiere pasar 4200. Esto generó sorpresa en Magaly, que no tardó en cuestionar el proceder del exfutbolista.

"Darinka está reclamando que Farfán quiere disminuirle la plata que le da para su pequeña hija. Ahí está, pues : 'Farfán, págale a tu hija'. Qué vergüenza ", dijo la conductora, haciendo una pequeña introducción al tema.

Enseguida, hizo referencia a la publicación en la que Farfán le cobró la reparación civil que Magaly debe pagar tras perder un juicio por violación a la intimidad agravada. También reiteró que no está de acuerdo con la decisión del Poder Judicial, pero que aun así acata el fallo.

"Él piensa que a mí me da vergüenza cuando él dice: 'Ya pues, que me pague mi plata'. A mí no me da vergüenza porque ya tú sabes cómo te ganaste esa plata. Yo no le debo nada a nadie y de verdad considero que es una medida extrema e injusta de nuestro sistema judicial , pero que ya a tu hija no le des lo que se merece... págale, Farfán, págale a tu hija. Eso se ve horrible ", sentenció.

Darinka expone a Farfán

Según reveló Darinka, Jefferson cumplía con pasarle aproximadamente 8 mil soles mensuales por concepto de pensión anticipada, pero al iniciarle un juicio por alimentos, él presentó una apelación para solo pasarle 4200 soles mensuales. En ese sentido, el abogado de Darinka explicó más detalles del caso.

"No es regular pedir una reducción. Lo que pasa es que acá ha habido un problema. El juzgado ha fijado una pensión anticipada de 7000 soles. Nosotros estamos pidiendo casi 15 mil soles aproximadamente", dijo Wilmer Arica, abogado de Ramírez.

Es así que, la disputa legal entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez continúa generando reacciones en la televisión y redes sociales. Magaly Medina aprovechó la polémica para cuestionar públicamente al exfutbolista, mientras el debate sobre la reducción de la pensión de su hija sigue dando de qué hablar en el espectáculo nacional.