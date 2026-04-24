Magaly arremete contra Yahaira y su exabogado: "Payasos, hacer un circo no te hace la carrera"

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina no soportó más y explotó contra Yahaira Plasencia y su exabogado Iván Paredes. La conductora de televisión llamó "payasos" a ambos y aseguró que están buscando victimizarse para conseguir la misericordia del público. Además, cuestionó la decisión de la Prefectura de Lima por otorgarle garantías personales a la cantante en su contra.

Magaly destruye a Yahaira y su exabogado

Medina inició su programa haciendo un fuerte reclamo público, indicando que las acciones legales que han tomado Yahaira e Iván carecen de coherencia. "A dos payasos se les ha ocurrido armar un espectáculo para ganar el favor y la misericordia de la opinión pública y de las autoridades", dijo en un inicio.

Magaly hizo un llamado a la Prefectura a que atienda los casos de decenas de mujeres maltratadas que buscan medidas de protección. También cuestionó la decisión de la institución por otorgarle las medidas a Yahaira y denunció públicamente que su exabogado estaría extorsionándola con difundir información.

"O sea, tú vas a la Prefectura y dices: 'ella me está amenazando'. Tú tienes que decir primero dónde están las pruebas de que te están amenazando de muerte. A mí, quien me ha amenazado y me ha extorsionado públicamente es el abogado de Yahaira, exabogado mío , quien me patrocinó en varios de mis juicios. Él me ha amenazado y me está extorsionando", indicó.

Finalmente, cuestionó el talento artístico de Yahaira Plasencia, dejando entrever que todo el juicio que haya iniciado en su contra sería con la finalidad de generar polémica para atraer público a sus conciertos.

"Si esa señorita quiere llevar gente a sus conciertos, que los lleve porque canta bien o porque tiene buena música, pero no por hacer ruido o hacer circo; eso no le ha hecho la carrera a nadie (...) Mi exabogado me parece que solo se deja llevar por la rabia y la decepción", sentenció.

Yahaira logró medidas de protección

Mediante un video publicado en Instagram, la intérprete de 'Cobarde' apareció junto a su abogada y confirmó que la Prefectura de Lima le había otorgado medidas de protección mientras dure el juicio contra Medina. La salsera se mostró conforme con el avance del proceso y aseguró que este paso es muy importante.

En esa misma línea, su abogada indicó que este es solo un paso más en la demanda que entablaron contra la presentadora de televisión hace aproximadamente un año y medio. "Estamos felices porque significa un gran logro y no tenemos por qué incitar ni ser parte de violentar a una mujer a nivel nacional", agregó.

De esta manera, Magaly Medina cuestionó duramente a Yahaira Plasencia y a su exabogado, poniendo en duda sus acciones legales y acusándolos de buscar protagonismo mediático. Además, criticó a la Prefectura por otorgar medidas de protección, mientras reiteró que todo sería parte de una estrategia para generar atención pública.