Pamela López IGNORA consejo de psicóloga de terminar con Paul Michael con POLÉMICA respuesta

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López decidió no terminar con Paul Michael, pese al consejo de una psicóloga por sus constantes peleas en su relación, tal como se evidenciaron en diversos episodiso de 'La Granja VIP'. La trujillana justificó su decisión con una polémica respuesta que sorprendió a sus compañeros.

Pamela López no terminará con Paul Michael pese a peleas

Pamela López y Paul Michael siguen causando preocupación en la farándula. En un reciente episodio de 'La Granja VIP' la pareja protagonizó una fuerte discusión delante de sus compañeros. Pues bien, el cantante acusó a la ex de Christian Cueva de haberle sido infiel con Diego Chávarri en uno de los baños de los peones durante la madrugada.

La trujillana no soportó más las escenas de celos y entró en crisis nerviosa tras tratar de explicar que todo lo que decía Paul era falso, asegurando que nunca tuvo un acercamiento íntimo con el exfutbolista. Sin embargo, el artista le respondió que desconfiaba de ella porque, aparentemente, en el pasado ya le había engañado. "Tú me los has puesto (los cuernos). (Tengo) Conversaciones también...", le increpó a Pamela.

A lo cual, ella le gritó: "Tú ni ni existías en mi vida. Ni siquiera me iba a quedar contigo, recién empezábamos una relación. Yo era soltera y tengo todo el derecho y he pasado por mil procesos, tú ni nadie me puede juzgar porque no eres ni víctima ni engañado. (...) ¿Estás traumado con Diego? (...) Yo no coqueteo con él".

Respuesta de Pamela López tras consejo de psicóloga

Tras la escena que ambos protagonizaron y que preocupó a sus compañeros, Gabriela Herrera, otra de las competidoras de 'La Granja VIP' apareció y contó que Pamela López habría recibido apoyo psicológico tras los recientes enfrentamientos con Paul Michael. Según indicó, la profesional le aconsejó a la influencer no seguir más con su relación y terminar lo más pronto posible por su bienestar y paz mental.

Sin embargo, para sorpresas de muchos, Pamela optó por ignorar a la psicóloga lanzando una inesperada respuesta para justificar su decisión de seguir con Paul, a pesar de que en reiteradas ocasiones lo calificó de "cobarde" por sus constantes escenas de celos y dejarla 'mal parada' en televisión abierta.

"Ayer Pamela fue con la psicóloga y le dijo que cortara y le valió diecisiete hectáreas. Ella dijo que no. O sea, me dijo que no lo iba a hacer y después me dijo: 'No, ¿por qué lo voy a hacer? Si eso es lo que Dios quiere'. Me están manejando, tratando de manejar las cosas como quieren", explicó la bailarina en diálogo con Mónica Torres.

@lagranjavipperuoficial Mónica Torres y Gabriela Herrera hablan sobre Pamela López y Paul Michael. 😮 No te pierdas este momento en La Granja VIP Perú. 📺 De lunes a viernes 9:55 p.m. y sábados 8:00 p.m. por Panamericana Televisión. #lagranjavipperú #panamericanatelevisión ♬ sonido original - La Granja VIP Perú

Competidores de 'La Granja VIP' preocupados por Pamela

Gabriela Herrera contó que trató de aconsejar a Pamela López, ya que su última pelea con Paul Michael fue muy fuerte y que no solo les afectada a ellos, sino a todo el grupo de la competencia porque los deja mal emocionalmente.

"'O sea, ustedes discuten, pero qué bueno sería si su discusión fuera de ustedes dos'. Lamentablemente, eso carga a los que están a su alrededor, ese día que fue su pelea, nos cargó a Celine y a mí de gratis, una discusión que no es nuestra", indicó.

La reciente decisión de Pamela López de continuar su relación con Paul Michael ha desatado una ola de críticas y preocupación en el mundo del espectáculo, especialmente tras revelarse que la trujillana decidió ignorar las advertencias profesionales de una psicóloga en 'La Granja VIP'.