¿Volvieron a ser pareja? Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann reaparecen en redes sociales con impactante anuncio

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Por medio de redes sociales, la actriz Aislinn Derbez publicó una imagen junto a Mauricio Ochmann donde comparten un importante anuncio para la vida de ambos, en el que rápidamente, los seguidores de ambos han generado diversas opiniones.

Sorpresa para sus seguidores por la inesperada foto

En una imagen de ambos como pareja, los actores Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sorprendieron a sus seguidores al anunciar su esperado reencuentro profesional en la película 'Hasta el fin del mundo'.

Dicha noticia rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, especialmente porque ambos mantuvieron una de las relaciones más mediáticas del espectáculo antes de su separación hace unos años. Asimismo, el mensaje que acompañaba la foto tenía un enfoque de mucho amor y orgullo de lo que se aproximaba para sus seguidores.

Y tal vez por eso "Hasta el Fin del Mundo" tiene algo tan especial: porque habla de esos vínculos que no caben en una etiqueta. Los que cambian, se rompen, se transforman, pero de alguna forma siguen siendo parte de quiénes somos. Qué cosa tan rara y profundamente humana es mirar una historia de amor desde otro lugar de la vida. Y hoy por fin la compartimos con ustedes!, compartío la hija de Eugenio Derbez.

Fue la propia Aislinn Derbez quien confirmó el proyecto a través de sus redes sociales con el póster oficial de la próxima película y acompañó la publicación con un emotivo mensaje que llamó la atención de sus fans, quienes celebraron volver a verlos juntos en pantalla.

¿Cuándo llegará a los cines la película que protagonizara la expareja?

Según comentó la hija de Eugenio Derbez, la cinta explora las relaciones humanas que cambian con el tiempo, incluso reflexionó sobre las historias de amor que adquieren nuevos significados.

Asimismo, la película llegará a las pantallas el próximo 23 de julio, generando gran expectativa entre la audiencia que sigue las carreras de ambas figuras públicas de manera individual y ahora juntos.

Por el lado de Mauricio Ochmann, comentó la publicación respaldando el anuncio de Aislinn y difundió la imagen oficial de la película en sus redes sociales, estas acciones han dejado más que claro la buena relación que ambos llevan luego de su separación.

Finalmente, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann volvieron a estar en el ojo público al reaparecer en redes sociales con impactante anuncio que recibirá el apoyo de sus seguidores en redes sociales que los respaldan con mensajes de apoyo en el proyecto.