Mujer rechaza propuesta de matrimonio porque le compraron anillo en supermercado: "Elegiste lo más fácil"

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una propuesta de matrimonio terminó convirtiéndose en tema de debate en redes sociales luego de que una mujer decidiera rechazar el anillo de compromiso que le entregó su pareja. Aunque muchos pensaron que el motivo estaba relacionado con el precio de la joya, la verdadera razón generó miles de comentarios y dividió opiniones entre quienes apoyaron su decisión y quienes la criticaron duramente.

Mujer rechaza propuesta por anillo de supermercado

La protagonista de esta historia fue Priscilla, una joven que contó su experiencia en Threads tras recibir un anillo valorizado en 898 dólares que había sido comprado en Walmart. Su novio, Tyler, esperaba dar uno de los pasos más importantes de su relación, pero la respuesta de ella terminó sorprendiéndolo y causando revuelo en internet por la inesperada reacción.

Según explicó la joven en su publicación, el problema no era el costo del anillo, sino que sentía que su pareja no había tomado en cuenta sus gustos. Durante mucho tiempo, ella le había mostrado el estilo de joya que soñaba recibir, por lo que interpretó la elección como una señal de desinterés y poca atención hacia sus deseos personales.

"Te he dicho más de una vez qué tipo de anillo quería y apareciste con algo de Walmart... Tyler, si sabías lo que quería y aun así elegiste lo más fácil, eso me demuestra que no me escuchas. Quiero sentirme elegida, no solo que me han propuesto matrimonio", dijo la joven en su publicación.

Mujer rechaza propuesta de matrimonio por anillo de Walmart

Reacción en redes sociales

La historia rápidamente se viralizó y abrió una discusión sobre el verdadero significado de una propuesta de matrimonio. Mientras algunos usuarios consideraron que rechazar el anillo fue un acto superficial, otros defendieron la postura de Priscilla y señalaron que el conflicto iba más allá del dinero, pues estaba relacionado con sentirse escuchada y valorada dentro de la relación.

"Chica... ¿qué demonios te pasa? Joder. Odio tener que ponerme del lado de los hombres", "Evita a cualquier mujer a la que le importe más el anillo que la propuesta de matrimonio", "No, ella es legítima. No se trata del anillo, se trata de escuchar", expresaron.

Por su parte, Tyler defendió la elección del anillo y aseguró que tenía un importante valor sentimental. Sin embargo, el caso terminó reflejando cómo las expectativas en torno al amor y al compromiso han cambiado con el tiempo, especialmente en una época donde muchas parejas comparten detalles íntimos de su relación en redes sociales y quedan expuestas al juicio público.