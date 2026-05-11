Querida MODELO peruana revela que será mamá con EMOTIVO mensaje: "5 meses viéndote crecer"

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo peruana Valery Revello anunció que será mamá por tercera vez con un emotivo mensaje en sus redes sociales, que dejó sorprendido a más de uno de sus seguidores. La exesposa de Sergio Peña no dudó en expresar su felicidad por el nuevo integrante de su familia.

Valery Rovello será mamá por tercera vez: Así lo anunció

En el 10 de mayo, en plena celebración por el 'Día de la Madre', Valery Revello, se volvió tendencia en la farándula local tras dar a conocer una noticia que alegra a sus seguidores: ¡será madre por tercera vez! La modelo peruana no dudó en lanzar imágenes inéditas y conmovedoras que confirman el bebé en camino.

De acuerdo a lo que reveló en su cuenta oficial de Instagram, tiene cinco meses de gestación y será el segundo bebé que tendrá con el deportista Tomás Tudela, con quien lleva más de tres años de relación tras su separación del futbolista Sergio Peña. Valery Revello mostró un mensaje cargado de emoción e ilusión por esta nueva etapa en su vida.

"Un carrusel de emociones. Hace varios meses soñamos contigo y planeamos traerte a nuestras vidas para completar nuestra hermosa familia. Hoy, con cinco meses, viéndote crecer en cada ecografía, nos llena de ilusión tenerte con nosotros, mi hermos@. Te amamos, infinito, mi vida. Y te esperamos con ansias, ahora seremos cinco", escribió en redes.

En la publicación de la ex de Sergio Peña, se la puede apreciar mostrando una prueba de embarazo positivo, mientras que su actual pareja, Tomás Tudela, campeón nacional de surf, sostiene con una gran sonrisa la ecografía de su bebé, mientras se dan un abrazo familiar en una playa.

Valery Revello anuncia que está en la dulce espera de su tercer bebé.

Mensajes de felicitación de amigos de la modelo peruana

La noticia de Valery Revello de que volverá a ser mamá no tardó en viralizarse y generar una ola de comentarios y mensajes de felicitaciones de parte de amigos y personajes de la farándula peruana. Entre ellos, de Ale Venturo, María Paz Gonzáles-Vigil, Fran Zignago, Jota Benz, y muchos más que no ocultaron la emoción de saber sobre la dulce espera de la modelo peruana.

"¡Al fin! Amooo!!! Ese bebit@ será super amado", "Me muero con la noticia. Lo mejor para ustedes en esta etapa, qué linda familia", "la familia sigue creciendo, son lo máximo amigos. Los quiero mucho", expresaron en redes sociales.

Es así como la modelo peruana Valery Revello dio a conocer el nuevo capítulo que vive en su vida tras convertirse en mamá por tercera vez. La joven anunció la llegada del nuevo bebé con un emotivo mensaje en Instagram que conmovió a más de uno de sus amigos y familiares.