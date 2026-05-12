Darinka Ramírez pide casi S/15 MIL de pensión para su hija con Jefferson Farfán: "Ella también merece lujos"

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez está enfrascada en una nueva batalla legal con Jefferson Farfán, por la pensión que solicita para la hija que tienen en común. Recientemente, el abogado de la influencer reveló que están solicitando casi 15 mil soles mensuales para la manutención de la pequeña Luana, pero el futbolista ha pedido reducir el monto a menos de la tercera parte, lo cual les parece inadecuado.

Darinka exige pensión justa para su hija

Según reveló Darinka, Jefferson cumplía con pasarle aproximadamente 8 mil soles mensuales por concepto de pensión anticipada, pero al iniciarle un juicio por alimentos, él presentó una apelación para solo pasarle 4200 soles mensuales. En ese sentido, el abogado de Darinka explicó más detalles del caso.

"No es regular pedir una reducción. Lo que pasa es que acá ha habido un problema. El juzgado ha fijado una pensión anticipada de 7000 soles. Nosotros estamos pidiendo casi 15 mil soles aproximadamente ", dijo Wilmer Arica, abogado de Ramírez.

Cabe resaltar que, en el documento que presentó la defensa de Jefferson Farfán, se asegura que hay una sobredimensión de los gastos de su hija. Además, alegan que la madre de la menor tiene una situación económica estable, vive en una zona privilegiada y realiza viajes personales.

Sin embargo, la modelo asegura que todo esto habría iniciado desde que se expuso que ella ha iniciado una nueva relación y tiene una segunda hija producto de ese romance. "Él no tiene por qué compararse conmigo, porque gana muchísimo más que yo (...) él tiene que cumplir con lo que le toca a su hija, porque así como él tiene una vida de lujos, su hija también merece lo mismo ", agregó.

Darinka explota por reducción de pensión

Recordemos que hace unos días, Darinka dijo que le parece injusta la intención de Farfán de reducir la pensión para su hija, asegurando que los 7000 soles que actualmente le pasa ni siquiera alcanzan para cubrir todas las necesidades que ella tiene y que, por ende, su actual pareja la apoya en lo necesario.

"Si tú dices que amas a tu hija, ¿por qué reducir el monto? Eso (el dinero de la pensión) no es para mí, porque, a las finales, ni siquiera el monto que brinda cubre todas las necesidades de mi hija", agregó.

Es así que, la disputa entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán continúa generando polémica por el monto de la pensión de su hija. Mientras la influencer exige una suma mayor para mantener el estilo de vida de la menor, la defensa del exfutbolista considera excesivos los gastos presentados ante el juzgado.