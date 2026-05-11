Piqué podría demandar a Shakira por exposición de sus menores hijos en su último show en Brasil

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego del imponente concierto de Shakira llevado a cabo el pasado sábado 2 de mayo, su expareja Gerard Piqué podría comenzar una demanda en contra de la colombiana por haber expuesto a sus dos menores hijos en el espectáculo que tuvo lugar en la playa de Copacabana.

Acciones legales en contra de la madre de sus hijos

Dicho inconveniente se habría suscitado por medio de la exposición de imágenes de los menores hijos de ambos, Milán y Sasha, cuando se desarrollaba el show que reunió a más de 2 millones de espectadores en la emblemática playa de Río de Janeiro.

Gerard Piqué analiza una demanda contra la cantante debido a la aparición de sus hijos en las pantallas gigantes del evento en Brasil.



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La difusión de estas imágenes habría causado incomodidad en el padre de los menores y según el entorno cercano del futbolista, estaría considerando tomar acciones legales en contra de Shakira, que habría expuesto la privacidad de los niños.

Asimismo, otro motivo que le habría causado indignación al dueño de la empresa Kosmos son las declaraciones de la cantante en la presentación masiva en la cual se identifica públicamente como madre soltera. De esta manera, los asesores legales del ciudadano catalán estarían evaluando acciones que frenen esta sobreexposición mediática en contextos comerciales y promocionales.

Falta de acuerdos entre los padres de los menores de edad

Esta controversia se enfoca en la falta de acuerdos sobre la imagen pública de los menores, quienes actualmente tienen 11 y 13 años. Además, el padre de ellos habría cuestionado estas apariciones que se llevarían a cabo sin su consentimiento.

Como parte de esta demanda, se tomaría en cuenta no solo las imágenes públicas en conciertos o presentaciones, sino también las intervenciones en medios digitales.

Pese a la separación de ambas figuras mediáticas hace unos años por el actuar el futbolista, las declaraciones y acciones que los mencionen siguen dando que hablar, generando polémica entre los usuarios que siguen la carrera de ambos.

Hasta el momento, ninguno de los implicados ha emitido algún mensaje por medio de sus canales de comunicación. Sin embargo, esta medida hace que sea un punto de debate sobre los parámetros que se pueden tener en difundir imágenes de menores de edad en un entorno que esta observado de manera internacional.

De esta forma, Piqué podría demandar a Shakira por exposición de sus menores hijos en su último show en Brasil. Finalmente, los acuerdos que se puedan tomar entre los dos adultos serán en favor de los menores y sus intervenciones públicas en todo tipo de medios.