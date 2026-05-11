Reconocido actor peruano comparte en redes sociales malestares de salud y preocupa a sus seguidores: "Llevo años con estos calambres"

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A través de las redes sociales del actor de 42 años de una reconocida serie peruana, se vio una publicación que rápidamente causó gran impacto y preocupación entre sus seguidores.

Por medio de un video de 10 segundos, el actor Andrés Wiese, conocido públicamente por su papel de 'Nicolás de las Casas' en la serie peruana 'Al fondo hay sitio', alertó a sus seguidores contando un malestar de salud que lo aqueja desde hace años.

Publicación en la que muestra el malestar que le causa este síntoma de salud

En su cuenta oficial de Facebook, el actor publicó un video que alarmó a sus seguidores donde contaba los malestares de salud que tiene desde hace tiempo y no puede tener un tratamiento adecuado pese a recurrir a establecimientos de salud.

En las imágenes difundidas, se puede ver la mano del actor teniendo un entumecimiento que le complica mover sus dedos con normalidad, incluso se ve que puede generarle incomodidad para realizar sus actividades cotidianas debido al dolor que lo invade en distintos momentos de su día.

"Llevo años con estos calambres en las manos, duelen mucho y hasta hoy no encuentro un diagnóstico", añadió el actor al video que velozmente ha captado miradas.

Tras ser publicado el video, rápidamente comenzó a recibir vistas y comentarios de distintas personas que siguen la carrera y redes sociales del conocido "Nicolás", algunos mensajes de usuarios mostraron una notable preocupación por esta situación de salud que atraviesa el actor.

Comentarios de los usuarios al ver el video

Dentro de la serie de comentarios en el clip, algunos usuarios le alertan que vaya con especialistas en el tema que lo puedan atender y pueda llevar una vida sin dolor, asimismo, otros expresan lo siguiente: "Puedes tener lupus. Debes ir al reumatólogo a hacerte los exámenes", "principios de Parkinson.... A un amigo le empezó con esos síntomas".

Problemas de salud del actor

Esta no sería la primera vez que el actor comparte sus temas médicos en redes sociales, ya que el año pasado estuvo internado y luego fue intervenido de emergencia por una apendicitis aguda y diverticulitis que lo obligó a paralizar sus proyectos de un momento, debido al proceso de recuperación que implicaba estos casos.

Finalmente, estos síntomas de alarma son de vital importancia para que el actor pueda seguir desarrollando sus actividades que lo acerca a sus seguidores que rápidamente se mostraron preocupados por la situación que atraviesa actualmente.