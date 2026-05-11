Milett Figueroa no habría podido sacar sus cosas de la casa de Marcelo Tinelli: "Se fue sin pena ni gloria"

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La ruptura de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sigue dando de qué hablar después de varias semanas. Recientemente, un periodista argentino aseguró que la modelo peruana no ha podido retirar sus cosas personales de la casa del conductor argentino, debido a la abrupta separación que tuvieron de la noche a la mañana.

La terrible separación de Tinelli y Milett

En una reciente conexión que el periodista Mati Vázquez tuvo con Magaly Medina, afirmó que Tinelli habría conocido a su actual novia, Rossana Almeyda, cuando aún estaba en una relación formal con Figueroa, ya que el tiempo en que terminó con una y oficializó a otra fue de apenas dos semanas.

Asimismo, respecto a los detalles de la separación entre Tinelli y Milett, dijo que la relación se habría terminado de la peor manera, ya que la modelo no tuvo tiempo de sacar sus cosas de la casa del conductor y simplemente dejaron de verse y se bloquearon de todos lados.

"La información que me ha llegado es que el corte fue abrupto. La decisión fue más de Tinelli que de Milett, pero paralelamente ella se sintió muy defraudada, se va, deja sus cosas en la casa de Marcelo, se dejan de seguir en redes sociales, eliminan todas las fotos que tenían juntos y se bloquean", confesó.

En esa misma línea, dejó entrever que la modelo no habría representado una gran pérdida para el conductor. "Yo creo que Milett se fue sin pena ni gloria de la vida de Marcelo Tinelli (...) Yo creo que no le ha quedado nada de Milett a Tinelli en el corazón, por eso esta demostración tan contundente de que apareció Rossana Almeyda", sentenció.

Tinelli oficializa a nueva novia

El presentador de televisión utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar lo que parecía ser una actividad más de su vida diaria. Sin embargo, fue el texto lo que llamó poderosamente la atención de sus seguidores y de la prensa de espectáculos, ya que mencionó explícitamente que tiene muchas ganas de oficializar a su nueva novia, pero aún no puede hacerlo.

"Cociné un guiso de lentejas para el primer día frío del año para la mujer que no blanqueo por el reality, Rossana Almeyda ", escribió Marcelo Tinelli, generando mucho revuelo.

Es así que, la separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa continúa generando comentarios en el mundo del espectáculo. Mientras surgen nuevas versiones sobre el final de su romance, las declaraciones del periodista argentino alimentan las especulaciones sobre una ruptura inesperada y marcada por el distanciamiento total entre ambos.