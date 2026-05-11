Hernán Barcos dejaría el FC Cajamarca para volver a Lima y jugar club de la Liga 2

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Hernán Barcos, goleador de 42 años, evalúa su salida del FC Cajamarca para el Torneo Clausura debido a una importante reestructuración en el equipo cajamarquino. El delantero argentino buscaría estabilidad en Lima, alejándose del cuadro profesional donde ha registrado estadísticas sumamente destacadas esta temporada.

El futuro del Pirata en la capital

Según Diego Rebagliati en el pódcast Fútbol Satélite, se viene una purga masiva en el plantel del recién ascendido, lo que provocaría que el atacante y sus allegados dejen la institución. El analista deportivo señaló que varios futbolistas regresarán con él a la capital para buscar nuevos rumbos deportivos.

La posibilidad de que el delantero milite en la Liga 2 cobra fuerza, dado que los equipos grandes de Lima no contemplan su fichaje actualmente. Esta decisión marcaría el tramo final de su carrera, priorizando la tranquilidad personal y familiar en Lima.

El panorama para el atacante en la capital es reducido debido a que Alianza Lima y Universitario han descartado su incorporación para este periodo. Sporting Cristal aparece como una opción remota, aunque la directiva rimense no ha manifestado un interés concreto por el veterano futbolista.

La intención de retornar a la ciudad de Lima responde a una necesidad de mayor comodidad personal durante el cierre de su etapa profesional. El entorno del jugador analiza ofertas de clubes capitalinos que garanticen un proyecto serio dentro del campeonato de ascenso nacional.

Rendimiento goleador y posibles destinos

A pesar de su edad, el atacante registra ocho goles y una asistencia en apenas catorce partidos disputados, acumulando casi mil minutos en el campo. Su capacidad goleadora sigue vigente, lo que despierta el interés de diversos clubes limeños que pelean por el ascenso nacional.

Equipos como Sporting Cristal fueron mencionados como una alternativa lejana, pero el entorno del jugador ve con mejores ojos el torneo de segunda división. La salida de Hernán Barcos y otros jugadores para la segunda parte del año dejaría debilitado al FC Cajamarca.

El futuro profesional del ariete argentino se definiría en las próximas semanas, cuando se oficialice su desvinculación total de la escuadra cajamarquina tras los cambios. Muchos jugadores que llegaron por su influencia directa también optarían por rescindir sus contratos actuales inmediatamente.

El mercado de pases peruano estará atento a la decisión final del atacante, quien dejaría la Liga 1 para priorizar su estancia en la capital. Hernán Barcos volvería a Lima para jugar en la Liga 2, cerrando así su ciclo goleador en el fútbol profesional.