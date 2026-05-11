Personaje de reconocido reality fallece en extrañas circunstancias luego de haber estado en reunión social

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del espectáculo se encuentra de luto, luego de recibir la noticia que un querido personaje de reality haya fallecido en misteriosas circunstancias tras haber estado en una reunión social.

Dicho caso es el del modelo y empresario Jake Hall, joven de 35 años que perteneció al reality 'The Only Way is Essex' conocido en la televisión de Reino Unido. Asimismo, dicho evento habría sido causado por problemas con adicciones que presuntamente eran parte de la vida del personaje mediático.

Situación extraña de muerte

Por medio de unas vacaciones en Mallorca, España y en una noche de diversión habría sido el detonante de muerte de Jake Hall que fue hallado en una vivienda ubicada en Santa Margalida.

Según las primeras averiguaciones de las autoridades pertinentes, los resultados arrojaron que el ciudadano británico habría tenido un impacto en la cabeza con una puerta de vidrio. Dada estas circunstancias, los investigadores sospechan que puede haber sido un accidente doméstico.

Hasta el momento, la policía europea realiza los procedimientos que forman parte de la recreación de lo ocurrido. No obstante, los invitados que estuvieron en la reunión social también están pasando por citaciones con la finalidad que brinden declaraciones de lo que pudieron ver sospechoso.

Esta noticia ha conmocionado a los miles de seguidores del reality de gran alcance en el que participó Jake Hall y le dio gran exposición a nivel televisiva y digital.

'Lonely and lost' Jake Hall 'tried to take his own life multiple times' as he battled drink and drug problems before his tragic death in Majorcan villa - as heartbroken friends claim he 'was killed by TOWIE' https://t.co/RwCLIRPE8o — Daily Mail (@DailyMail) May 10, 2026

Mensaje que alertó a sus seguidores en redes sociales

Días previos a la impactante muerte del modelo británico, compartió un mensaje por su cuenta oficial de Instagram. En el video compartido en su cuenta personal, el joven recopiló distintos momentos felices de su vida, incluyendo escenas junto a su hija de 8 años, fruto de su relación con Missé Beqiri.

Las imágenes mostraban viajes, celebraciones y momentos familiares que reflejaban una etapa llena de afecto y cercanía con sus seres queridos. Sin embargo, fue el mensaje que acompañó la publicación lo que más impactó a quienes lo seguían. En sus palabras, expresó sentirse decepcionado de la vida, aunque también agradecido por las experiencias y recuerdos que había podido construir a lo largo de los años.

Tras su muerte, muchos usuarios interpretaron el contenido como una especie de despedida anticipada, lo que incrementó aún más la tristeza y las reacciones en redes sociales, donde cientos de personas continúan enviando mensajes de despedida y condolencias a su familia por la pérdida.