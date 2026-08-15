Magaly se burla tras polémica de Paolo Guerrero y Alondra García: "Estaba de sapo y se le escapó un like"

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a referirse a Paolo Guerrero y esta vez no dejó pasar la explicación que dio el futbolista sobre sus recientes movimientos en redes sociales. La conductora de televisión tomó con humor el supuesto hackeo de sus cuentas y se burló de la interacción que tuvo con su expareja Alondra García Miró, asegurando de que realmente el futbolista sí estaba revisando las cuentas de redes sociales de su expareja.

Magaly arremete contra Guerrero

Durante su programa, Magaly cuestionó que Paolo Guerrero atribuyera a un supuesto hackeo los 'likes' y reposteos realizados desde sus redes sociales. La periodista puso especial atención en la interacción con Alondra, pues fue precisamente ese movimiento el que generó mayor revuelo entre los usuarios y volvió a poner a la expareja en el centro de las conversaciones.

Además, la conductora ironizó con la versión del delantero al señalar que, si realmente sus cuentas fueron vulneradas y hubo varias interacciones extrañas, sus seguidores seguramente habrían comentado otros casos. Sin embargo, hasta el momento, el episodio que más llamó la atención fue el relacionado con Alondra García Miró, algo que Magaly aprovechó para lanzar sus bromas.

"Solamente hemos visto que reposteó a Alondra. ¿Alguien más que no conoce a Paolo Guerrero ha recibido un like de él? Porque la gente no se calla cuando recibe una solicitud de amistad de alguien como Paolo Guerrero", dijo.

Finalmente, Magaly dejó entrever que Paolo pudo haber estado revisando el contenido de Alondra y que, en medio de esa situación, habría terminado dejando un 'like' y compartiendo una publicación. Con su particular estilo, la conductora se mostró escéptica ante el supuesto hackeo y convirtió el episodio en uno de los momentos más comentados de su programa.

"Ahora, ¿le creemos que lo hackearon? Como yo suelo ser bien escéptica, sobre todo con jugadores de fútbol, permítanme decir mi opinión: no le creo. Ahora, demándenme por eso, porque no le creo. Ha estado de sapo mirando y se le ha escapado un like, un reposteo también, le gustó tanto que lo reposteó", indicó.

Es así que, la situación volvió a despertar la curiosidad de los seguidores de Paolo Guerrero y Alondra García Miró, quienes permanecen atentos a cualquier nueva señal entre ambos. Mientras tanto, la versión del futbolista sobre el supuesto hackeo continúa generando dudas y comentarios, especialmente después de las burlas y cuestionamientos realizados por Magaly Medina en televisión.