Inés García y Lamine Yamal siguen más firmes que nunca: fotos inéditas de su cumpleaños en Barcelona

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Inés García despejó los rumores sobre una posible ruptura con Lamine Yamal al reaparecer junto al futbolista durante la celebración de sus 19 años en Barcelona. La influencer participó de la fiesta y compartió fotografías inéditas de ambos, dejando claro que su relación continúa y atraviesa un momento estable pese a las especulaciones.

Durante las últimas semanas, la pareja estuvo en el centro de numerosos comentarios debido a algunas imágenes y videos difundidos en redes sociales. En ellos, usuarios interpretaron ciertos momentos de las celebraciones por el título mundial de España como señales de un supuesto distanciamiento entre la influencer y el delantero del Barcelona.

A estas versiones se sumaron rumores sobre una presunta infidelidad de Yamal, luego de que circularan fotografías en las que aparecía acompañado por otra mujer. Sin embargo, las imágenes terminaron siendo cuestionadas y todo apunta a que habrían sido creadas mediante inteligencia artificial. La situación alimentó aún más la incertidumbre alrededor de la pareja.

Inés y Lamine reaparecen juntos y enamorados

Ahora, las fotografías publicadas por Inés García parecen cerrar esa etapa de especulaciones. La influencer mostró parte de la celebración de cumpleaños del futbolista y dejó ver que estuvo a su lado durante la reunión, compartiendo momentos especiales con él y con las personas más cercanas al jugador.

La publicación también refuerza las señales que ambos habían dado después del Mundial. Inés felicitó públicamente a Yamal tras el triunfo de España y compartió una fotografía de los dos, mientras que el delantero respondió mostrando su cariño y sumó imágenes junto a ella en su propio álbum de recuerdos.

Lamine Yamal e Inés García

El cumpleaños de Lamine Yamal

La fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal se realizó el 11 de agosto en el Mas de Sant Lleí, una lujosa masía ubicada en Vilanova del Vallés, Barcelona. El recinto, una tradicional casa catalana que data del siglo XII y cuenta incluso con helipuerto, recibió desde las 5:30 p.m. a los invitados del futbolista.

A diferencia de la polémica celebración que organizó en 2025 por su mayoría de edad, este año el entorno de Lamine estuvo mucho más controlado. Según la información difundida, se establecieron hasta tres controles de seguridad para poder ingresar al exclusivo recinto.

Inés García y Lamine Yamal

Alrededor de 100 personas fueron convocadas a la celebración, entre familiares, compañeros del Barcelona e integrantes de su entorno. Dani Olmo, Fermín López, Frenkie de Jong, Gerard Martín, Héctor Fort, Joan García, Jules Koundé, Marc Bernal, Marc Casadó, Pau Cubarsí y Wojciech Szczesny fueron algunos de los futbolistas que acudieron a felicitar al joven delantero.

Con su aparición en el cumpleaños y las nuevas fotografías compartidas, Inés García parece haber dado la respuesta más clara a los rumores. La pareja continúa unida y celebró los 19 años de Lamine Yamal rodeada de amigos y familiares, mientras ambos mantienen su relación lejos de las especulaciones.