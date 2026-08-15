Suheyn Cipriani confirma su participación en el Miss Perú y busca ser Miss Universo: "Es mi sueño"

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Suheyn Cipriani sorprendió al confirmar que volverá a competir en un certamen de belleza. La modelo reveló que se prepara para participar en el Miss Perú 2027, una decisión que responde a uno de sus mayores sueños personales: conseguir la corona nacional y tener la oportunidad de representar al país en el Miss Universo.

Durante una entrevista con Magaly Medina, Suheyn explicó que su participación está prevista para diciembre y dejó claro que no se trata de una decisión improvisada. La modelo lleva varios años vinculada a la organización de concursos de belleza y considera que esta nueva oportunidad podría acercarla finalmente al objetivo que siempre ha tenido en mente.

Suheyn se prepara para el Miss Perú

Suheyn ya cuenta con experiencia en este tipo de competencias, pues anteriormente fue Miss Grand Perú. Sin embargo, aseguró que esa etapa no significa que haya renunciado a su deseo de convertirse en Miss Perú. Por el contrario, considera que volver a competir representa una oportunidad para continuar construyendo su trayectoria y buscar el título que siempre ha anhelado.

"Sí, voy a competir en diciembre para la corona del Miss Perú 2027. Mi sueño es ser Miss Perú e ir al Miss Universo. Voy siete años en la organización", expresó.

Asimismo, la modelo aclaró que su postulación no implica que vaya a reemplazar a Luren Márquez, quien dejó de ostentar la corona de Miss Perú 2026 y ya no representará al país en Puerto Rico. Suheyn señaló que desconoce las razones detrás de esa decisión y remarcó que su intención es competir por mérito propio.

"Lo que sabemos es casi nada y yo creo que si le quitaron la corona es por alguna razón. Yo no voy a reemplazarla. Yo quiero concursar", agregó.

De conseguir la corona del Miss Perú 2027, Suheyn también tendrá que encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades y sus proyectos personales. Entre ellos figura su participación en el pódcast que conduce en el canal de María Pía Copello, actividad que espera mantener pese a las exigencias de una eventual preparación internacional.

¿Cómo está su relación con César Vega?

Además de hablar sobre sus planes en los concursos de belleza, Suheyn contó detalles relacionado el cantante habría mostrado disposición para aumentar la pensión de su hijas con César Vega y su rol como padre. Según explicó, al considerar que el monto actual es insuficiente. La modelo valoró positivamente esta intención y espera que puedan conversar sobre el tema.

"Hubo esa intención que yo valoro mucho. Ha sido mi culpa el no poder reunirnos", dijo muy tranquila.

de esta manera, Suheyn Cipriani afrontará este nuevo reto con la experiencia adquirida durante sus años en los certámenes de belleza y la motivación de cumplir una meta personal. Ahora, la modelo deberá prepararse para una competencia que podría abrirle las puertas del Miss Universo y permitirle representar al Perú ante una audiencia internacional.