Ana Paula Consorte toma drástica decisión luego de que Paolo Guerrero siguiera a Alondra García Miró en Instagram

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte vuelven a ser comentados tras movimientos en Instagram. El futbolista compartió durante unos minutos una publicación de Alondra García Miró y, después, ambos dejaron de seguirse en la plataforma, mientras aumentaban los comentarios en redes sociales hoy en Instagram.

Ana Paula Consorte cambia su seguimiento en Instagram

El hecho ocurrió luego de que Paolo Guerrero compartiera en sus historias una publicación de Alondra García Miró, relacionada con el trend 'Kinda Chic'. El contenido desapareció minutos después, aunque algunos usuarios lograron registrar la interacción y difundieron capturas en redes sociales.

Ana Paula Consorte dejó de seguir a Paolo Guerrero en Instagram , mientras que el delantero también dejó de seguir a la modelo brasileña. El cambio en ambas cuentas ocurrió en medio de la atención generada por el reposteo de Alondra, expareja del futbolista, en Instagram.

El reposteo llamó la atención por el vínculo sentimental que Paolo Guerrero y Alondra García Miró mantuvieron atrás. La interacción fue captada por algunos usuarios antes de desaparecer y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde generó comentarios sobre la actividad digital del futbolista.

La pareja dejó de seguirse en redes sociales.

Paolo Guerrero volvió a seguir a Alondra García Miró en Instagram antes de que el contenido compartido fuera eliminado. Posteriormente, el futbolista dejó de seguirla, mientras la actividad de Ana Paula Consorte también registró un cambio relevante.

La situación no incluye, hasta ahora, una explicación pública de Ana Paula Consorte sobre el motivo de su decisión en Instagram. Por ello, el dato comprobable es que dejó de seguir a Paolo Guerrero después de que se conociera el reposteo realizado por el delantero.

Paolo Guerrero también dejó de seguir a Alondra

El movimiento en redes sociales ocurrió mientras la relación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte continúa bajo atención pública. Ambos han compartido anteriormente momentos de su vida familiar y mensajes relacionados con su relación, pero en este episodio ninguno explicó públicamente el cambio registrado.

La modelo viajó a Brasil.

La secuencia comienza con la interacción de Paolo Guerrero con una publicación de Alondra García Miró. El reposteo fue eliminado minutos después, pero quedó registrado por usuarios. Luego se conoció que Guerrero y Alondra dejaron de seguirse, mientras Ana Paula dejó de seguir al futbolista.

Hasta ahora, los hechos se limitan a los cambios observados en Instagram y al reposteo temporal. No está confirmado que Ana Paula Consorte haya dejado de seguir a Paolo Guerrero por la publicación de Alondra García Miró, debido a que ella no explicó su decisión.