Selena Gomez y su mamá enfrentan demanda por presunto fraude tras crisis de su empresa Wondermind

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Selena Gomez y su mamá, Mandy Teefey, enfrentan una demanda por presunto fraude relacionada con Wondermind, la startup de salud mental que ambas fundaron junto con la empresaria Daniella Pierson. Dos grupos de inversionistas las acusan de haber presentado información engañosa sobre la situación y las posibilidades de crecimiento de la compañía.

La demanda fue presentada el jueves 13 de agosto ante un tribunal federal de Delaware y también incluye como demandados a Daniella Pierson y Wondermind Global. Los inversionistas buscan recuperar cerca de 1.2 millones de dólares que destinaron a la empresa, además de solicitar compensaciones, costos legales y honorarios.

Pruebas del presunto fraude

Según los documentos judiciales, Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind LLC realizaron sus inversiones en 2022 luego de recibir información que mostraba a Wondermind como una compañía con infraestructura, liderazgo y recursos suficientes para convertirse en una plataforma rentable dedicada a la salud mental.

Sin embargo, los inversionistas sostienen que esa imagen no correspondía con la situación real de la startup. Entre sus principales cuestionamientos aparece el papel de Selena Gomez como responsable de marketing, pues aseguran que su participación pública, su enorme audiencia en redes sociales y sus apariciones en televisión fueron elementos importantes para impulsar la inversión.

De acuerdo con la demanda, la cantante y actriz no habría cumplido con las actividades que asumió para contribuir al crecimiento de Wondermind. A ello se suma que una aplicación que formaba parte del proyecto nunca llegó a desarrollarse, mientras que varias iniciativas comerciales y alianzas anunciadas tampoco terminaron concretándose.

Los inversionistas también cuestionan la promoción de posibles colaboraciones con figuras de alto perfil. Entre los nombres mencionados en los materiales de la compañía figuraban Camila Cabello, Elton John, Drake, Megan Thee Stallion y Tim Cook. Para los demandantes, estas referencias ayudaron a proyectar una imagen de expansión que finalmente no se materializó.

Crisis financiera en Wondermind

El caso cobra mayor relevancia por el contraste entre las expectativas iniciales y el posterior deterioro de Wondermind. La empresa fue anunciada en 2021 y comenzó operaciones al año siguiente con la intención de convertir la salud mental en una experiencia cotidiana mediante contenidos, entretenimiento, herramientas y productos.

En agosto de 2022, Wondermind consiguió una inversión de 5 millones de dólares liderada por Serena Ventures, firma de capital de riesgo de Serena Williams. La operación elevó la valoración de la startup hasta los 100 millones de dólares, aunque con el tiempo comenzaron a aparecer señales de una profunda crisis financiera.

En mayo de 2025 se reportaron retrasos en pagos a empleados, trabajadores independientes y proveedores. Poco después, la empresa despidió a nueve de sus 15 trabajadores. Meses más tarde, una investigación de The Cut expuso problemas de gestión, conflictos internos y dificultades económicas que, según los inversionistas, revelaron la verdadera dimensión del deterioro.

La demanda también incorpora cuestionamientos previos sobre la gestión de Mandy Teefey, quien ha negado acusaciones relacionadas con su conducta y rechazado las versiones difundidas públicamente. Ahora, el futuro de Wondermind vuelve al centro de la atención mientras Selena Gomez y su mamá deberán responder legalmente a los señalamientos de los inversionistas.