Laura Bozzo confiesa sentirse atraída por conocido exguerrero dentro de reality chileno: "Ahora hasta me maquillo"

La conductora peruana Laura Bozzo volvió a captar la atención mediática, esta vez no por un enfrentamiento verbal ni por una polémica judicial, sino por una confesión inesperada dentro de un reality de convivencia en Chile.

Durante una dinámica grupal, Bozzo lanzó comentarios cargados de ironía que descolocaron a sus compañeros. La escena se produjo en el llamado "cuarto oscuro", donde los participantes debían ingresar como parte de una prueba. Entre bromas, algunos insinuaron que la conductora solo entraría a descansar, pero ella respondió con frases directas que generaron risas y sorpresa.

Hasta ese momento, Bozzo había asegurado que ninguno de los integrantes del programa había despertado su entusiasmo. Sin embargo, la situación cambió con la llegada de un nuevo participante: el modelo español Fabio Agostini, exchico reality conocido en Perú por su paso por programas como Combate y Esto es Guerra. La conductora reaccionó de inmediato:

"Yo hubiera dicho a dormir porque con esta cantidad de feos a mí no se me para nada. Una cosa como esta es otra cosa, este es un hombre, ahora hasta me maquillo".

El comentario provocó carcajadas entre los presentes y Bozzo reforzó el tono provocador al añadir que, "si no era para ella, bien podría ser para su hija". La espontaneidad del momento dejó claro que no se trataba de una estrategia televisiva, sino de una reacción genuina frente a la presencia del exchico reality.

El impacto de la confesión

La llegada de Agostini rompió la monotonía del encierro y generó nuevas interacciones entre los participantes. Bozzo incluso llegó a decir:

"Tengo un problema gravísimo. Ese problema es Fabio. Todas, o casi todas, están peleando por ganar su corazón".

El modelo, por su parte, escuchó las declaraciones entre risas y mantuvo una actitud relajada, sin dar una respuesta concreta frente a cámaras, más allá de contestar a la pregunta de "cómo se encontraba su corazón", revelando que actualmente se encuentra soltero.

Agostini, de 35 años, ha sido una figura recurrente en realities de competencia y convivencia. En entrevistas previas, señaló que atraviesa una etapa enfocada en su libertad personal tras una relación complicada, lo que alimentó especulaciones sobre su reacción frente a la confesión de Bozzo.

La inesperada confesión de Laura Bozzo en el reality chileno se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa, mostrando una vez más su estilo sin filtros y capacidad para generar un impacto mediático.