Paolo Guerrero asegura que hackearon sus cuentas tras repostear fotos de Alondra García Miró

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paolo Guerrero informó este viernes que sus cuentas de Facebook e Instagram fueron hackeadas, después de difundirse un repost de una publicación de Alondra García Miró. El futbolista aseguró que detectó accesos desconocidos durante los últimos días y anunció acciones legales contra los responsables identificados.

Tres accesos fueron detectados

El comunicado del delantero de Alianza Lima señala que la actividad irregular comenzó hace una semana. Según explicó, fueron detectados tres accesos que no reconoció en sus redes sociales, registrados desde distintos dispositivos y horarios específicos, situación que motivó una revisión de sus cuentas personales.

Guerrero detalló que los ingresos ajenos fueron confirmados tras revisar la actividad registrada en sus perfiles. El futbolista indicó que esos movimientos ocurrieron sin su autorización y estuvieron relacionados con acciones realizadas desde sus cuentas, además del repost que generó atención entre sus seguidores.

Anuncio del delantero.

"He estado experimentando actividad inusual en mis redes desde hace días. Finalmente, hemos confirmado estos tres accesos maliciosos en mis cuentas, los cuales ocurrieron desde distintos dispositivos y en horarios específicos. Sé que muchos de ustedes han recibido solicitudes de amistad, likes y reposteos", publicó.

El jugador explicó que varias interacciones visibles para sus seguidores no fueron realizadas por él. Entre ellas figuran solicitudes de amistad, reacciones y publicaciones compartidas desde sus perfiles. Guerrero pidió disculpas a las personas que pudieron recibir estas acciones mientras sus cuentas permanecían comprometidas también entonces.

El futbolista anunció denuncias penales

Tras reportar los accesos no autorizados, Guerrero comunicó que se tomaron medidas legales contra quienes habrían ingresado a sus cuentas. De acuerdo con su pronunciamiento, la intervención judicial permitió avanzar en la identificación de los responsables y las denuncias penales correspondientes por ello.

"Sé que muchos de ustedes han recibido solicitudes de amistad, likes y reposteos sospechosos de mi parte. Les pido disculpas por cualquier inconveniente que esto haya causado. Afortunadamente, y gracias a Dios, una rápida intervención judicial nos ha permitido identificar a los responsables para realizar", advirtió.

Mostró pruebas.

El caso generó atención por la actividad registrada en las redes sociales del delantero y por la publicación compartida desde su perfil. La información disponible corresponde al comunicado emitido por Guerrero, quien atribuyó esas acciones a terceros y anunció denuncias penales contra los responsables identificados.

El repost de Alondra García Miró quedó mencionado como el hecho previo al comunicado publicado por Guerrero. La información señala que el futbolista explicó el acceso a sus perfiles después de que se evidenciara que había compartido una publicación de su expareja en redes sociales.