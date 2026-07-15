Magaly encara a Ethel Pozo por avalar los comentarios, pero ella se defiende: "Tengo mi propia opinión"

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina tuvo frente a frente a Ethel Pozo y no dudó en reclamarle por presuntamente avalar los comentarios malintencionados de su excompañera de programa, Janet Barboza. Sin embargo, la hija de Gisela Valcárcel se defendió, asegurando que sí tiene una opinión propia y explicó el motivo por el que muchas veces se quedaba callada o secundaba los comentarios de sus entonces compañeros.

Ethel se defiende por "avalar" comentarios de Janet Barboza

En determinado momento de la entrevista, la conductora de ATV aseguró que muchas veces los conductores de 'América Hoy' podían decir todo lo que se les ocurría y Ethel solo estaba escuchando, lo cual, de forma implícita, significaba avalar sus comentarios.

En su defensa, Pozo explicó que apenas hace unas semanas se está dando cuenta de que supuestamente avalaba los comentarios de sus excompañeros. Sin embargo, reveló que, en conversación con una exproductora de televisión, le aclaró que ella sí tiene una opinión propia, pero las cosas en su programa funcionan de manera distinta.

"Un día Janet me pregunta al aire por un juicio que ella tenía con dos vedettes y yo le digo 'no', y se molesta horrible. Me dice al aire: 'Ah, tú solo te acuerdas cuando quieres'", contó.

Ethel contó que se fue molesta a su camerino y allí habló con Brunella Horna, quien sí le había dado la razón a Janet. Además, recibió un consejo de parte de la rubia, lo cual explicaría por qué todas se apoyaban unas a otras en los temas que tocaban.

"Yo le digo: 'Brune, Janet nos dijo...' y ella me dijo algo que me pareció un buen consejo: 'Ethel, nunca lo dijo, pero nosotros no podemos vender frente a cámaras que no estamos de acuerdo; hay que hacer equipo' . Y quizá eso fue un error, pero a mí me pareció súper bueno", reveló.

Ethel llora en vivo

Durante su conversación, la 'Urraca' y la hija de Gisela Valcárcel hablaron sobre sus proyectos televisivos y sus anteriores trabajos. Sin embargo, poco antes de concluir la entrevista, Ethel quiso tomarse un momento para agradecerle a la 'Urraca' por la forma en que abordó el tema de su papá cuando él intentó exponerse en los medios de comunicación.

"Reconozco cuando tú tocaste el tema de mi papá (no lo toqué) y te agradezco, porque es el único tema con el que me emociono, porque me demostró que tenías límites y eso (el tema de su padre) era algo bajo", dijo Pozo con lágrimas en los ojos.

Es así que, las declaraciones de Ethel Pozo dejaron entrever cómo era la dinámica interna de 'América Hoy' y por qué optaba por respaldar a sus compañeros frente a cámaras. Aunque reconoció que esa postura pudo ser un error, sostuvo que siempre tuvo criterio propio y que las decisiones respondían al trabajo en equipo.