Magaly desenmascara a Gisela Valcárcel: Videos prueban que SÍ ingresó a instalaciones de América Televisión

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pese a que Magaly Medina mostró su apoyo a Gisela Valcárcel por su polémica con América Televisión, la 'Urraca' terminó desenmascarando a su archirrival televisiva tras evidentes contradicciones. Los videos y fotos inéditos que presentó en Magaly TV, La Firme confirman que la 'Señito' sí ingresó al canal.

Pruebas que desmienten a Gisela Valcárcel

Todo comenzó el martes 26 de agosto por la tarde, cuando Gisela Valcárcel aseguró públicamente que le prohibieron el ingreso a América Televisión.

En un primer momento, la 'Señito' sostuvo que había sido vetada, generando sorpresa y solidaridad en el público. Sin embargo, horas después cambió su versión, señalando que sí había ingresado al canal, pero que no pudo entrar a las instalaciones de América Hoy.

Magaly Medina, inicialmente solidaria, decidió darle el beneficio de la duda, hasta que descubrió una serie de inconsistencias en los testimonios de Gisela Valcárcel. En su programa, la 'Urraca' mostró fotos y videos inéditos que registran a la 'Señito' dentro de América Televisión.

El material audiovisual revelado por Magaly Medina es contundente. En las imágenes se observa a Gisela Valcárcel caminando dentro de las instalaciones del canal, compartiendo el set de América Hoy con Valeria Piazza, Dorita Orbegoso y Edson Dávila, 'Giselo'.

También se la ve conversando con el gerente de contenidos en compañía de Armando Tafur, productor del magazine. Minutos después, se retira de manera rápida, contradiciendo la versión de haber sido completamente vetada.

#MagalyTvLaFirme expuso a Gisela | Gisela sí entró América TV pero no le permitieron participar de América Hoy porque quería promocionar sus marcas sin autorización del canal. La SOBERVIA de Gisela la llevó a un berrinche que ya todos conocemos. 62 años tiene la criatura. pic.twitter.com/ptFVB3INyX — Poco Serio (@pocoserio_pe) August 27, 2025

Magaly arremete contra Gisela Valcárcel

En su programa, Magaly Medina reconoció que al comienzo sí confió en la versión de Gisela Valcárcel y, por esa razón, no dudó en mostrarle su solidaridad y enviarle palabras de aliento en medio de lo que parecía un momento complicado.

"Gisela Valcárcel nos hizo creer a todos, y tengo que reconocer que caí en su juego como una mansa paloma, porque se lo creí. Me olvidaba de lo diva que es, de cómo se victimiza y de su soberbia, porque ella le vende a todo el mundo una careta, un papel, que, de verdad, no es y hoy me embaucó hasta a mí", reconoció Magaly Medina.

Con evidente fastidio, Magaly Medina dejó en claro que todo habría sido parte de una estrategia mediática: "Resulta que ella nos engañó, no nos dijo la verdad, ella salió victimizándose para que todos creemos una ola de solidaridad o estratégicamente le conviene armar un 'chongo' para que todos sintonicen su canal de YouTube que va a tener ahora".

Finalmente, lo que comenzó como un testimonio lleno de dramatismo terminó siendo desmontado en pantalla, cuando Magaly desenmascaró a Gisela Valcárcel mostrando fotos y videos inéditos que probaron que la 'Señito' sí ingresó a las instalaciones de América Televisión.