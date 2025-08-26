Magaly Medina se ARREPIENTE de solidarizarse con Gisela Valcárcel: "Caí en su juego"

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lo que parecía un gesto inesperado de solidaridad terminó en una fuerte confrontación. Magaly Medina, conocida por su estilo directo y crítico, sorprendió al salir en defensa de Gisela Valcárcel, quien denunció públicamente que América Televisión le había impedido el ingreso a sus instalaciones.

La 'Urraca' calificó en su momento como un error de la televisora tratar de esa manera a una figura con larga trayectoria.

Del respaldo a la crítica

Sin embargo, los acontecimientos dieron un giro radical. América TV difundió un comunicado en el que negó la versión de Valcárcel y aclaró que no existió tal restricción.

Minutos después, Medina confesó en su programa sentirse utilizada por su histórica rival. "Caí en su juego como una mansa paloma", afirmó indignada.

Pruebas en pantalla

Durante la última edición de Magaly TV La Firme, la conductora presentó material exclusivo que contradice las declaraciones de la 'Señito'.

Imágenes y videos mostraron a Gisela Valcárcel ingresando a las oficinas de América Televisión, pese a que ella había asegurado lo contrario.

#MagalyTvLaFirme expuso a Gisela | Gisela sí entró América TV pero no le permitieron participar de América Hoy porque quería promocionar sus marcas sin autorización del canal. La SOBERVIA de Gisela la llevó a un berrinche que ya todos conocemos. 62 años tiene la criatura. pic.twitter.com/ptFVB3INyX — Poco Serio (@pocoserio_pe) August 27, 2025

"Hoy me embaucó hasta a mí, porque me solidaricé pensando que había sufrido un atropello. Pero la verdad es que sí ingresó al canal. Resulta que nos engañó y no dijo lo que realmente pasó", expresó Medina frente a cámaras, visiblemente molesta.

La periodista de espectáculos también criticó el estilo con el que, según ella, Valcárcel maneja su imagen pública. "Se victimiza y se vende como alguien distinto a lo que es. Esa es la careta que todos terminan creyendo", comentó, recalcando que se arrepiente de haber intercedido por alguien a quien considera soberbia.

Un conflicto que divide

El enfrentamiento entre ambas conductoras revive la histórica rivalidad que han protagonizado en la televisión peruana. Mientras Gisela Valcárcel se mantiene en silencio tras la difusión de las pruebas, Magaly Medina continúa exponiendo detalles que ponen en duda la versión inicial de la animadora.

La polémica no solo involucra a las dos figuras, sino también a América Televisión, que decidió aclarar de manera oficial que no prohibió el ingreso de la productora y presentadora.

Con esta nueva versión de los hechos, la opinión pública queda dividida entre quienes defienden a Valcárcel y aquellos que respaldan la postura de Medina.

Lo cierto es que el conflicto ha generado un intenso debate sobre las estrategias de imagen, la transparencia en la televisión y las viejas tensiones que todavía marcan la relación entre dos de las figuras más influyentes del espectáculo nacional.