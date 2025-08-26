América TV responde a Gisela Valcárcel tras polémica en canal: "En ningún momento se prohibió su ingreso"

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gisela Valcárcel acaparó las miradas en el mundo del espectáculo, la mañana de este martes 26 de agosto, tras revelar en una transmisión en redes scoiales que le prohibieron el ingreso a las instalaciones de América Televisión. Horas después del insólito hecho, la casa televisiva emitió un comunicado para revelar las razones detrás de lo suscitado que generó diversos comentarios.

La popular 'Señito' no ocultó su molestia por la acción llevada a cabo por parte del directorio hacia su persona, Asimsimo, señaló al director ejecutivo de América TV, Fernando Muñiz, como la persona que estaría detrás del desplante.

América TV emite comunicado

Tras lo manifestado por la exconductora de 'El Gran Show', América Televisión emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, en el que explicó lo sucedido con su exfigura televisiva. En el inicio de la misiva, la empresa señaló lamentan que la también empresaria "haya sentido que no era bienvenida".

"En relación a la situación ocurrida el día de hoy, dentro de las instalaciones de la empresa donde se emite el programa 'América Hoy' con la reconocida animadora y empresaria Gisela Valcárcel, lamentamos que haya sentido que no era bienvenida", se lee al principio del texto.

En consiguiente, se explica que la participación de la madre de Ethel Pozo estaba prevista para hoy, sin embargo, solicitaron que sea reprogramada debido a que días atrás se transmitió una promoción de un negocio de su productora sin autorización.

"El acuerdo comercial que nos une a GV producciones establece un orden y protocolo para cualquier presentación comercial, que debía ser cumplido", acota el comunicado público.

Pronunciamiento de América TV

Desmienten a Gisela Valcárcel

En un siguiente párrafo, América TV indicó que en "ningún momento se prohibió" el ingreso de Gisela Valcárcel, sino por el contrario, fue ella quien decidió levantar el programa 'América Hoy', acción que quiebra el contrato entre ambos.

" En ningún momento se prohibió su ingreso. Fue la propia Gisela Valcárcel, quien, dentro del set, decidió unilateralmente levantar el programa que se transmitía en vivo, quebrando obligaciones contractuales", indica.

En tal sentido, resaltaron que son respetuosos de la trayectoría de sus talentos y de los acuerdos legales, por lo que esperan el mismo trato de sus socios. Finalmente, pese al incidente, el canal expresó la confianza en que se resuelva en las próximas horas.

De esta manera, América TV se pronunció mediante un comunicado en sus redes sociales sobre el incidente ocurrido hoy con Gisela Valcárcel, quien afirmó que le prohibieron ingresar a sus instalaciones.