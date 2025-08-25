¡Alerta naranja para 12 regiones! Senamhi advierte fenómeno climatológico para las próximas 24 horas

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que la ocurrencia de lluvias de intensas en 12 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Desde cuándo se registrarán las lloviznas?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera en la presencia de este fenómeno climatológico entre la 1:00 p. m. del lunes 25 de agosto hasta la misma hora de mañana, martes 26 de agosto.

Según su reporte, las lluvias se registrarán en algunas provincias de las regiones de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali. En ese sentido, se esperan también chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva, además, de descargas eléctricas, principalmente en la selva centro.

🟠Se prevé #LluviasIntensas (nivel naranja), hasta el 26/8, en algunas provincias de los departamentos Huánuco, Pasco y Ucayali, según el @Senamhiperu. pic.twitter.com/DpISSIFkid — COEN - INDECI (@COENPeru) August 25, 2025

Del mismo modo, para la sierra se prevén precipitaciones de ligera a moderada intensidad, en específico en la sierra sur. Asimismo, podría presentarse granizada en localidades ubicadas más allá de los 3 000 m.s.n.m. y nevadas aisladas de ligera intensidad en ciudades por encima de los 4 000 m.s.n.m.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población proteger implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Por parte del Senamhi recomiendan que se refuercen los techos y las ventanas, asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a tus respectivas autoridades.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades.