El futbolista Christian Cueva está en el centro de una controversia que ha desatado amenazas de muerte contra dos reporteros de Magaly Medina.

Gianfranco Pérez y Nataly Julca, quienes cubrieron su encuentro con Pamela Franco en Huamachuco, han sido víctimas de intimidaciones para silenciar su trabajo, lo que pone en riesgo su seguridad y expone un preocupante clima de violencia.

Durante la madrugada del jueves, Nataly Julca recibió amenazas aterradoras a través de WhatsApp. Los mensajes no solo incluían amenazas de muerte, sino también agresiones sexuales contra ella y su madre, así como atentados contra su padre y la colocación de explosivos en su vivienda.

Los delincuentes exigían que Nataly Julca dejara de emitir reportajes sobre el vínculo entre Christian Cueva y Pamela Franco.

Aunque el número desde el cual se enviaron las amenazas pertenecía al nombre de Luis Sánchez, dueño del restaurante Mi Barrunto, él ha negado cualquier implicación, calificando las amenazas como cobardes y afirmando que utiliza números diferentes.

Gianfranco Pérez, compañero de Nataly Julca y también reportero, no se liberó de las intimidaciones. Mientras cubría la fiesta patronal en Huamachuco, recibió amenazas en las que se prometía su muerte y el envío de sus restos cercenados a Lima.

Los delincuentes, que se identificaron como 'La Coalición', una banda criminal desarticulada en mayo pero que aún opera en la clandestinidad, enviaron la ubicación exacta de Gianfranco Pérez y advirtieron que también lo atacarían sexualmente.

Las amenazas incluyeron demandas para que Gianfranco Pérez dejara de seguir a Pamela Franco y Christian Cueva, quienes se encontraban en el Hotel Santa María de la ciudad.

A pesar de la celebración del aniversario de Huamachuco, los delincuentes amenazaron con cumplir sus amenazas durante las festividades.

Tras ello, Magaly Medina vinculó las amenazas con el futbolista Christian Cueva, ya que él tenía el número de teléfono de la reportera, a quien había contactado previamente para presentar su versión sobre su infidelidad hacia Pamela López.

Además, la conductora se apoyó en las afirmaciones de Paolo Guerrero, amigo y compañero de Christian Cueva, quien experimentó amenazas durante su tiempo en Trujillo jugando para la UCV.

Paolo Guerrero comentó que, después de hablar con Christian Cueva, él le prometió protección gracias a sus presuntos contactos en el ámbito criminal.

Por esta razón, Magaly afirmó que las amenazas provenían del popular 'Aladino', a quien describió como "delincuente".

La presentadora de espectáculos también advirtió que si alguno de sus reporteros sufriera algún daño, el único responsable sería el futbolista.

"Si no le gusta lo que yo digo, que no venga a amenazarnos porque eso no lo vamos a permitir. Si algo le pasa, si le tocan un pelo a uno de mis reporteros y reporteras o a uno de sus familiares, la persona a la que tienen que detener, el único culpable será Christian Cueva", sostuvo Magaly.