Tilsa Lozano revela qué hará Jefferson Farfán con los S/300 mil que ganó en juicio contra Magaly Medina

Tilsa Lozano sorprendió al público al dar detalles sobre el futuro del dinero que Jefferson Farfán ganó en el juicio contra Magaly Medina. Según la exmodelo, el exfutbolista no usaría los S/300 mil para su beneficio personal, sino que estaría pensando en fines solidarios y actividades para sus seguidores.

Magaly Medina pierde juicio contra Farfán

Después de una prolongada y mediática batalla judicial, la Corte Suprema ratificó la condena contra Magaly Medina por el delito de violación a la intimidad agravada.

Este proceso, iniciado por Jefferson Farfán tras la difusión de imágenes privadas grabadas en su departamento en Miraflores, concluyó con un fallo que obliga a la conductora de Magaly TV, La Firme a cumplir 138 jornadas de servicio comunitario y abonar S/300 mil como reparación civil.

La noticia marca un antes y un después en esta disputa, que desde 2019 enfrentó a la periodista con el exjugador de la selección peruana y Alianza Lima.

Fiel a su estilo, Magaly Medina cuestionó la decisión de la Sala Penal Transitoria y adelantó que evalúa acudir a instancias internacionales para revertir la sentencia, argumentando que se ha vulnerado su libertad de expresión.

¿En qué gastará Farfán el dinero de Magaly?

La sentencia, sin embargo, no solo impacta en lo legal sino que podría tener un inesperado efecto social. En La Noche Habla, Tilsa Lozano reveló que, según una fuente cercana a Jefferson Farfán, el dinero que reciba de Magaly Medina no sería para su beneficio personal, sino que tendría fines solidarios y de cercanía con sus seguidores.

"Lo que a mí me habrían dicho, una persona muy cercana a Jefferson Farfán, es que ese dinero lo utilizaría para hacer ayuda social y también estarían pensando quizás en premios, regalos o sorteos", contó la exmodelo.

Incluso se especula que parte de los recursos podría destinarse a actividades vinculadas con el canal de YouTube del exjugador, Enfocados, que conduce junto a Roberto Guizasola.

Esta información, respaldada por la confianza que Tilsa Lozano asegura tener en su fuente, sugiere que Jefferson Farfán busca darle un sentido distinto a la compensación judicial, transformando un proceso confrontacional en un acto de solidaridad hacia la sociedad.

