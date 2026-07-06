Alejandra Baigorria parcha a Magaly por cuestionar su reconciliación con Said: "Si lo perdono, es mi problema"

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria habló fuerte y claro sobre las opiniones que Magaly tuvo sobre ella tras reconciliarse con Said Palao. La empresaria indicó que le parecía ilógico que Magaly la acusara de ser delincuente por dejar entrever que tomaría acciones legales contra ella, y la instó a soportar las críticas, así como ella pide a los personajes de la farándula que soporten sus cuestionamientos.

Alejandra Baigorria arremete contra Magaly

En entrevista para un programa de espectáculos, la 'Gringa de Gamarra' despotricó contra Magaly, indicando que no soporta las críticas de sus detractores y que, por eso, la acusó de tener actos delincuenciales contra ella. Además, le dijo que tenga cuidado con las acusaciones que hace porque podría tomar acciones legales en su contra.

"Cuando a ella la atacan, ahí sí pone el grito en el cielo, pues ahora que se la banque y que se aguante. Ahora, a todo el mundo que la ataca le quiere decir criminal. Que a ella la hayan amenazado criminalmente no tiene nada que ver conmigo. Que tenga cuidado cuando me da esas palabras", indicó para 'Amor y Fuego'.

Alejandra indicó estar cansada de los ataques que recibe constantemente en el espacio de la 'Urraca', ya que, según su punto de vista, la conductora habría pasado de opinar sobre su vida a atacarla directamente con calificativos muy insultantes y ofensivos.

Alejandra manda dardo a Magaly

Por otro lado, defendió su reconciliación con Said Palao y le mandó una indirecta a Magaly sobre los rumores que indican que su esposo, Alfredo Zambrano, habría tenido un romance con una conocida cantante de cumbia durante uno de los quiebres de la relación que tuvo con la conductora.

" Si yo quiero perdonar, es mi problema. Así como ella también... Yo, por ejemplo, nunca estaría con alguien que en el break que tuvimos estuvo con otra mujer, pero si ella lo hace, está perfecto . A mí no me importa y no me incumbe lo que ella haga con su vida", agregó.

Finalmente, la esposa de Said sindicó a Magaly como una persona machista y dejó abierta la posibilidad de empezar a investigar sobre su vida para opinar sobre ella, aunque dijo que casi no tiene tiempo debido al trabajo.

"Ella es la mujer más machista que conozco. Yo pensé que era una mujer inteligente, que ahora dice que somos delincuentes. Si quiere atacarse conmigo, nos atacamos", sentenció.

Es así que, el intercambio de declaraciones vuelve a colocar a ambas figuras en el centro de la atención mediática. Baigorria dejó claro que no piensa quedarse callada frente a los comentarios que considera ofensivos y reafirmó que las decisiones sobre su vida sentimental solo le competen a ella, marcando distancia de las críticas recibidas.