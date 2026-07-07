¿Y Pamela Franco? Macarena Gastaldo revela que Cueva intentó comunicarse con ella hace un mes

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Macarena Gastaldo hizo una fuerte revelación que podría poner nuevamente en aprietos a Christian Cueva, ya que, según la rubia, el futbolista intentó contactarse con ella hace aproximadamente un mes, a pesar de que actualmente mantiene una relación formal con Pamela Franco y constantemente se muestran muy enamorados en redes sociales, entrevistas de TV y programas de streaming.

¿Cueva contactó a Macarena Gastaldo?

La argentina fue abordada por las cámaras de un programa de espectáculos y el reportero le preguntó directamente sobre un rumor relacionado con el exseleccionado peruano. "Por ahí nos ha llegado una información de que Cueva te habría llamado. ¿Qué tan cierto es?".

Macarena, quien estaba al lado de Pamela López, se mostró muy nerviosa ante la pregunta y, lejos de negar la llamada, la confirmó e incluso reveló el tiempo aproximado en que el intento de contacto habría ocurrido. "Por ahí quiso, hace un tiempito, hará creo que un mes".

La respuesta dejó desconcertado al reportero, quien le recordó que Christian Cueva actualmente tiene una relación seria con Pamela Franco, pero la argentina respondió de forma amena. "No sé. Quizás, quizás saludarme, como somos mejores amigos, jajaja", dijo.

Asimismo, la rubia indicó que el supuesto intento de contacto de Christian no habría sido directamente, sino que habría habido un intermediario. "Por medio de un amigo, como que quiso... Me imagino que fue para saludarme, porque estoy comprometida", sentenció.

Pamela López, por su lado, dijo que también había escuchado los rumores de que Christian había intentado contactar a "mi mamá Macarena". Finalmente, la argentina aseguró que no tiene interés en hablar con él, ya que ahora mantiene una relación formal. "No creo (que Pamela Franco) se ponga celosa de mí, yo que estoy comprometida", dijo.

La relación de Pamela Franco y Cueva

Christian Cueva volvió a captar la atención del público tras sincerarse sobre uno de los aspectos más comentados de su relación sentimental con Pamela Franco. Durante una reciente entrevista, el futbolista reconoció que es una persona celosa y explicó que, desde su perspectiva, los celos forman parte del amor, una confesión que rápidamente generó diversas reacciones entre los seguidores de la pareja.

"Yo sí, soy celoso. Yo siempre he dicho que el que no cela, no ama. Por lo menos yo", expresó.

Lejos de alimentar rumores sobre posibles conflictos, Pamela Franco intervino para aclarar que esa forma de pensar de su pareja nunca ha ocasionado discusiones entre ambos. La cantante explicó que, pese a la postura del futbolista, su romance se desarrolla con tranquilidad y hasta el momento no han atravesado situaciones motivadas por los celos.

Es así que, mientras Christian Cueva intenta mantener una imagen de estabilidad junto a Pamela Franco, este nuevo episodio reaviva los cuestionamientos sobre su vida personal. Aunque Macarena Gastaldo restó importancia al supuesto acercamiento y aseguró estar comprometida, su confesión ha vuelto a poner el foco sobre el futbolista.