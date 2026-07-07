¡Mostró pruebas! Jefferson Farfán expone las presuntas irregularidades en el servicio comunitario de Magaly

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán cumplió con su anuncio y difundió un video de 22 minutos en el que expuso las pruebas que, según sostiene, evidencian presuntas irregularidades en el cumplimiento del servicio comunitario que Magaly Medina realiza por disposición judicial. El exfutbolista presentó un seguimiento realizado durante varios días con el objetivo de verificar si la conductora asistía realmente al lugar asignado.

Las presuntas pruebas de Farfán contra Magaly

De acuerdo con el material difundido, la investigación comenzó el 7 de abril. Ese día, el equipo de Farfán permaneció en los exteriores de la parroquia desde las 8:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Durante toda la jornada, aseguraron que no registraron el ingreso de Magaly Medina ni de otra persona vinculada a ella, pese a que la planilla del INPE reflejaría asistencia durante todo el horario establecido.

Al día siguiente, el 8 de abril, las cámaras captaron la llegada de la camioneta de la conductora a las 9:04 de la mañana. Sin embargo, el registro de asistencia consignaría un ingreso a las 8:30. Además, las imágenes mostrarían que el vehículo abandonó la parroquia apenas seis minutos después, sin que se registrara un retorno durante el resto de la jornada.

Posteriormente, el seguimiento continuó el 14 y 15 de abril. Según el informe presentado por Farfán, el 14 de abril tampoco se observó la presencia de Medina durante todo el horario de vigilancia. Un día después, la planilla habría registrado un ingreso a las 8:14 de la mañana, aunque las imágenes demostrarían que la parroquia abrió recién cerca de las 9:00, lo que pondría en duda ese registro.

¿Hubo irregularidad en el servicio comunitario de Magaly?

La investigación también incluyó las jornadas del 21 y 22 de abril. En esas fechas, el equipo de Farfán afirmó que tampoco logró captar a la periodista realizando el servicio comunitario, a pesar de que las planillas consignarían su firma, huella dactilar y un horario completo de permanencia. Además, el informe cuestiona que los registros reflejen exactamente los mismos horarios de ingreso y salida en todos los días observados.

Con este video, Jefferson Farfán trasladó el debate más allá de su enfrentamiento mediático con Magaly Medina y puso el foco en el cumplimiento de una sanción judicial. Ahora, las imágenes y documentos difundidos podrían generar nuevas interrogantes sobre la veracidad de los controles de asistencia y el procedimiento aplicado para supervisar los servicios comunitarios.