Querido youtuber muere en triple choque automovilístico junto a su padre: Su madre y su hermana sobrevivieron al impacto

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La comunidad gamer y de streaming se encuentra en medio de una profunda tristeza debido a que un querido youtuber ha perdido la vida en un trágico triple choque automovilístico junto a su padre. Mientras tanto, su madre y hermana sobrevivieron al impacto.

Fallecen youtuber y su papá tras brutal triple choque

El joven creador de contenidos, Sebastián Funes, popularmente conocido como 'Chatterbox' dejó de existir tras un accidente de tránsito que tuvo lugar el domingo en la Ruta 5 cerca a la altura del kilómetro 349 y su muerte enlutó a la comunidad gamer. Junto a él desafortunadamente también murió Juan Manuel Funes, su progenitor.

De acuerdo a información difundida por diversos medios argentinos, el vehículo en el que se trasladaba su familia sufrió un choque frontal contra una camioneta cuando realizaba una maniobra para adelantar un vehículo pesado.

En la parte trasera iban la esposa del hombre y la hija de la pareja, que sobrevivieron: ambas lograron salir por sus propios medios del interior del vehículo y estaban en shock. Fueron trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó, donde recibieron atención médica oportuna.

Hay que mencionar que el joven gamer junto a sus seres queridos habían viajado a Pehuajó a darle el último adiós a su abuela, quien falleció el pasado jueves a los 87 años. Vale señalar que, en este siniestro también se vio involucrado un camión de carga cuyo conductor salió ileso.

Las autoridades dan inicio a una investigación

Según las primeras pericias, el Honda Civic en el que viajaba la familia colisionó de frente con una camioneta Chevrolet S-10 cuando uno de los vehículos intentó sobrepasar a un camión jaula Scania en un tramo recto de la ruta.

Tras el impacto, el auto salió despedido hacia la banquina, que se encontraba anegada, y terminó volcado. Los ocupantes de la camioneta y el conductor del camión sufrieron lesiones leves, según la información brindada por fuentes policiales.

'Chatterbox': una figura del gamer argentino

'Chatterbox' era una figura central en el universo del gaming en Argentina. Su camino en las redes comenzó en 2018, cuando empezó a publicar videos en TikTok. Posteriormente, decidió abrir un canal de YouTube en el que alcanzó a tener 12 millones de suscriptores.

Se destacaba por publicar contenidos sobre videojuegos como Fornite, Stumble Guys y The Backrooms Game. También hacía reacciones, desafíos, clips humorísticos y transmisiones en vivo en las que mantenía contacto frecuente con su audiencia.

Producto de un aparatoso triple choque, falleció el joven youtuber argentino 'Chatterbox' junto a su padre. Por su parte, su mamá y su hermana fueron las únicas que sobrevivieron al impacto.