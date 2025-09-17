Maju Mantilla EXPLOTA y revela que tomará cartas en el asunto ante difusión de chismes: "Acciones legales correspondientes"

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Maju Mantilla continúa en el ojo del huracán de las planas del espectáculo tras las constantes vinculaciones amorosas que han surgido luego de su separación de Gustavo Salcedo. Ahora, cansada de la información falsa sobre ella, explotó y reveló que tomará cartas en el asunto.

Maju Mantilla se pronuncia en redes

La exreina de belleza, este miércoles 17 de septiembre, recurrió a su cuenta oficial de Instagram para publicar un video en sus historias dirigido a los medios de comunicación que difunden información "falsa" sobre ella lo que ha generado que se encuentre "cansada".

"La verdad me encuentro muy cansada, es increíble como medios de comunicación digital y de televisión vienen difundiendo información falsa sobre mí, creando historias o episodios de mi vida que nunca sucedieron", aseveró en el audiovisual.

En consiguiente, la conductora de televisión aseguró que los medios de comunicación la vinculan "constantemente" con otras personas "de forma maliciosa" generando no solo expresiones negativas hacía ellas sino también hacia su persona.

En tal sentido, Maju Mantilla manifestó contundentemente: "Quiero decirles que me reservo mi derecho a tomar las acciones legales correspondientes".

Maju Mantilla habría viajado con actor

Recientemente, la productora del programa digital 'Chimi Churri', Verónica Alcántara, reveló que Maju Mantilla habría viajado por más de un mes con el actor colombiano George Slebi. Según Alcántara, este episodio protagonizado por la ex Miss Mundo habría sido como un parteaguas en su relación con su aún esposo Gustavo Salcedo.

De acuerdo a su relato, el empresario le habría mostrado las pruebas que evidenciarían que entre la conductora de televisión y George Slebi surgió algo más allá de una simple amistad.

"Compartieron un protagonismo los dos (en Te volveré a encontrar) (...) Según lo que me cuenta Gustavo es que ella se había ausentado un mes o mes y medio de la casa por irse con él (George Slebi)", manifestó Verónica Alcántar en el programa "La noche habla".

En tal sentido, agregó que Gustavo Salcedo se sintió indignado por lo suscitado con la madre de sus hijos e inclusive señaló que el empresario no podría creer que su Maju Mantilla sea vista como "santa" o con "carita dulce".

