Néstor Villanueva ROMPE EN LLANTO tras sentarse en el sillón rojo de EVDLV: "Es difícil no poder ver a mis hijos"

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Néstor Villanueva será el próximo participante en sentarse en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad'. El programa dominical lo confirmó así en un adelanto que ya ha levantado pólvora. Ahí se escucha al cantante revelar el impacto que ha significado no ver a sus hijos, tras ello se le observa romper en llanto.

Néstor Villanueva se quiebra al hablar de sus hijos

Néstor Villanueva será el nuevo invitado de Beto Ortiz el próximo domingo 21 de septiembre en 'El Valor de la Verdad'. La expareja de Flor Polo se animó a participar del programa concurso en el que será sometido a 21 preguntas con la posibilidad de poner ganar el premio de 50 mil soles.

En el adelanto oficial del espacio televisivo, publicado en sus redes sociales, se oye expresar a Néstor, al borde del llanto, cómo se siente tras no poder estar al lado de sus menores hijos. "Me es fuerte, me es difícil, duro, no poder ver a mis hijos y no poder abrazarlos, de la noche a la mañana siento que me los quitaron", manifestó acongojado.

Asimismo, el cantante se animó a enviar un sentido mensaje a sus primogénitos. "Hijos quiero que sepan que papá siempre los está pensando en ustedes. Los amo con todas mis fuerzas. Estoy orando todos los días, esperando que estén bien", se oye decir entre lágrimas.

Además, Villanueva reveló que le "dolío" cuando su hijo declaró en Cámara Gesell "supuestos daños" que él le hizo. "Mis hijos cuando me ven tiemblan y prefieren no verme", añadió Néstor Villanueva.

Revela que sí cubre las necesidades de sus hijos

En otro momento, se escucha a Betor Ortiz preguntándole al cantante si es que tanto él como su expareja Flor Polo, cubren las necesidades de sus menores hijos o si su abuela, Susy Díaz, sería la encargada de eso. "Yo cumplo mi parte", respondió Villanueva.

Además, sostuvo que sí considera que sus hijos mirarán su participación en el espacio televisivo de Panamericana de Televisión.

Por útlimo, el conductor de 'El Valor de la Verdad' le consultó si es que puede realizar una videollamada, llamar por teléfono a sus hijos o escribirles por WhatsApp, al respecto Néstor Villanueva respondió llorando: "No".

En conclusión, Néstor Villanueva será el nuevo participante que se sentará en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad'. Al respecto, en un adelanto del programa se escucha al cantante revelar el impacto que ha signifcado no ver a sus hijos, tras ello se le observa quebrarse y llorar.