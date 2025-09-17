Maju Mantilla habría viajado más de un mes con actor colombiano mientras estaba con Gustavo Salcedo

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Maju Mantilla ha sido el nombre tendencia en las últimas horas. Verónica Alcántara, productora de Chimi Churri, confesó en La noche habla detalles inéditos sobre su presunto romance con Christian Rodríguez, también expuso que hace unos años la ex Miss Mundo se habría ido por más de un mes con el actor colombiano George Slebi dejando solo a Gustavo Salcedo, su aún esposo.

La visita de Verónica Alcántara al programa digital La noche habla dio mucho de qué hablar. La productora no solo tocó el tema de la supuesta cercanía entre Maju Mantilla y su productor Christian Rodríguez, sino que también sorprendió al soltar información sobre un episodio pasado que, según ella, habría marcado la relación de la conductora con Gustavo Salcedo.

Verónica Alcántara aseguró que fue el propio Gustavo Salcedo quien le reveló lo ocurrido años atrás, cuando Maju Mantilla compartió roles con George Slebi en la telenovela Te volveré a encontrar. Según su versión, el empresario le habría mostrado pruebas que confirmarían un romance entre la conductora y el actor colombiano.

"Compartieron un protagonismo los dos (en Te volveré a encontrar) (...) Según lo que me cuenta Gustavo es que ella se había ausentado un mes o mes y medio de la casa por irse con él (George Slebi)", relató la productora frente a las cámaras, dejando en shock a todos los presentes.

La revelación no quedó ahí. Verónica Alcántara contó que Gustavo Salcedo estaba indignado con lo ocurrido y le enseñó fotos que reforzarían su testimonio. "Ella ya ha tenido un encuentro con esta persona. Me enseña las fotos y es por eso que lo reconozco (a George Slebi)", dijo la productora.

El empresario, según el relato, no podía creer que su esposa fuera vista públicamente como "santa" o con "carita dulce", mientras él cargaba con la supuesta verdad de lo que pasaba en su matrimonio. "Él decía 'yo no puedo creer cómo la gente le cree a ella, que la vea como si fuese una santa, una carita dulce'", añadió Verónica Alcántara.

La productora de Chimi Churri también señaló que, para Salcedo, lo más doloroso fue el abandono repentino. Durante la conversación con el panel de La noche habla, Alcántara enfatizó que Gustavo le confesó sentirse dejado de lado sin previo aviso. "Simplemente, para él, ella lo abandonó con sus hijos. Eso es lo que él siente", sentenció.

