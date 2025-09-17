Jefferson Farfán vuelve a ver a su hija, pero Darinka Ramírez reclama el departamento prometido

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras meses de distancia, Jefferson Farfán volvió a compartir tiempo con su hija en un emotivo reencuentro que emocionó a sus seguidores. Sin embargo, Darinka Ramírez recordó que aún espera el departamento que el exfutbolista le había prometido, dejando en evidencia que los compromisos pendientes siguen presentes.

Jefferson Farfán se reencuentra con su hija

Después de varios meses sin verse, Jefferson Farfán compartió en su cuenta de Instagram un emotivo momento con su hija, jugando y haciendo pulseritas.

La publicación estuvo acompañada del mensaje: "Te extrañé mucho. Hoy tocó hacer pulseritas a la niña más hermosa del mundo", confirmando así la reunión que sus seguidores tanto esperaban.

Darinka Ramírez relató en Magaly TV, La Firme que la dinámica de visitas entre padre e hija aún no está formalizada, y que la menor se ha visto afectada por los constantes conflictos legales y personales entre ambos.

Según la influencer, Jefferson Farfán pudo llevarse a la niña por unas horas gracias a la intervención de una persona de confianza, respetando su cuidado y seguridad.

"Lleva más de cinco meses sin verla, por eso tuve que dar el brazo a torcer. Salieron a pasear a ver a la mamá", explicó Darinka Ramírez, dejando claro que, aunque hubo reencuentro, aún no hay un régimen de visitas definido ni certeza sobre cuándo será el siguiente encuentro.

Farfán y su promesa pendiente del departamento

El conflicto no se limita solo a las visitas. Darinka Ramírez recordó que, al nacer la niña, Jefferson Farfán le prometió asegurar su bienestar mediante la entrega de un departamento, promesa que hasta la fecha no se ha cumplido.

"Hasta ahorita, esperando. Prometió que al año de nacida, pero ya mi hija en diciembre cumple tres. Quizá es de repente su regalo. Vamos a tenerle fe todavía", contó la influencer en el programa de televisión.

Darinka Ramírez explicó que Jefferson Farfán justificó el retraso debido a sus inversiones, principalmente relacionadas con un mall. Sin embargo, para la influencer, contar con la propiedad es vital para darle estabilidad a la niña y evitar cambios constantes de ambiente.

"Más que todo para no tener que estar cambiándole de ambiente tantas veces y también para realizarle su ambiente personal a mi hija", subrayó.

Aunque Jefferson Farfán volvió a compartir con su hija momentos de juego y diversión, la situación no está completamente resuelta. Darinka Ramírez mantiene el reclamo del departamento prometido, evidenciando que los acuerdos pendientes siguen siendo un tema de importancia.