María Fe Saldaña pone fin a su relación con Josimar a días de anunciar su segundo embarazo

04/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

María Fe Saldaña sorprendió a sus seguidores a finales de enero al anunciar que está esperando su segundo hijo, en medio de rumores sobre una posible separación con el cantante Josimar. Finalmente, la joven decidió aclarar su situación sentimental en una entrevista para 'Magaly TV, La Firme', donde confirmó que su relación con el salsero había llegado a su fin.

Ruptura confirmada por María Fe Saldaña

Durante la primera edición de 'Magaly TV, La Firme' de 2025, se emitió un informe sobre la relación de María Fe Saldaña y Josimar, mostrando detalles que dejaban claro que ambos ya no se seguían en redes sociales.

A través de sus publicaciones en Instagram, María Fe Saldaña había dado señales de que algo no iba bien. Hace unos días, compartió un video en el que parecía estar llorando, lo que desató especulaciones sobre una ruptura inminente con el cantante. Fue en este contexto que la joven decidió hablar y poner fin a los rumores.

En la transmisión de 'Magaly TV, La Firme', la reportera que entrevistó a María Fe le mostró un mensaje en el que se insinuaba que la separación había sido provocada por celos de parte de Josimar.

La joven reaccionó de manera afirmativa, dándole 'me gusta' al mensaje, lo que dejó claro que ya no mantenía un romance con el salsero. " Ya no estoy con él ", declaró María Fe Saldaña en la entrevista, confirmando lo que muchos ya sospechaban.

María Fe Saldaña continúa en Estados Unidos

El informe también reveló que, tras la ruptura, María Fe Saldaña decidió quedarse en Estados Unidos, mientras que Josimar continúa su carrera en Perú, disfrutando de la vida nocturna limeña.

Según el reporte, el cantante no parece estar pasando por un momento de reflexión sobre su relación, ya que se le vio con otra mujer, lo que aumentó las especulaciones sobre su vida sentimental tras la separación.

"El cantante hizo una parada en un grifo de la Panamericana Sur y vimos a esta chica subiendo a su carro, que ni por error es la madre de su última hija", mencionaron en el informe.

María Fe Saldaña, por su parte, parece estar enfocada en su embarazo y en su vida en Estados Unidos. A pesar de los altibajos en su relación con Josimar, la joven ha decidido seguir adelante y mantenerse al margen de los escándalos.

María Fe Saldaña y Josimar han puesto fin a su relación en medio de la expectativa pública, especialmente después del anuncio del embarazo de la joven. Ahora, mientras el cantante continúa con su vida en Perú, la 'Protagonista' se encuentra en una nueva etapa, esperando a su segundo hijo en los Estados Unidos.