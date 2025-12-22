Jorge Benavides comparte preocupante estado de salud de 'Yuca': "Si existen los milagros..."

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jorge Benavides reveló el delicado estado de salud de 'Yuca', el querido comediante Enrique Espejo. Con un mensaje lleno de nostalgia y afecto, el humorista expresó su deseo de que su amigo pueda recuperarse pronto y regresar a los escenarios.

Jorge Benavides preocupado por 'Yuca'

Durante la última emisión de JB en ATV, Jorge Benavides no dudó en mostrar su preocupación por la situación de 'Yuca'.

El popular cómico dejó en claro el vínculo especial que mantiene con él desde hace años y cómo la noticia afectó tanto a su entorno como al público que sigue de cerca a ambos artistas.

"Dios quiera que puedas regresar a nuestro lado", comentó Jorge Benavides, reflejando la nostalgia que acompaña estas fechas.

Asimismo, el humorista mencionó que la familia de 'Yuca' había pedido mantener cierta reserva sobre el tema, aunque el estado de salud del comediante ya se había vuelto evidente para los seguidores y fans.

"Queremos que sepas que te extrañamos mucho, que te queremos mucho y que Dios quiera, si existen los milagros, puedas regresar a nuestro lado", añadió, mostrando su afecto.

Recuerdos y momentos junto a 'Yuca'

El mensaje de Jorge Benavides también incluyó una remembranza de los momentos más divertidos y memorables junto a 'Yuca'.

Desde sus apariciones en redes sociales como TikTok e Instagram hasta las anécdotas compartidas en el set, Jorge Benavides destacó el talento y la alegría que su amigo siempre transmitió.

"Todavía gracias a las redes lo vemos siendo parte de situaciones inolvidables. Hay un TikTok que me hace reír mucho, y aparece Yuca con una mosca en la frente. Es una escena genial que quedará en el recuerdo", expresó.

Con estas emotivas palabras, el comediante reafirma no solo la admiración y cariño que le tiene a 'Yuca', sino también la influencia que su amigo sigue teniendo en los fans y en la comedia peruana.

El emotivo mensaje final de Jorge Benavides

Para cerrar su mensaje, Jorge Benavides envió palabras de aliento y esperanza, dejando en claro que la energía y espiritualidad de 'Yuca' sigue presente entre amigos y seguidores.

Su declaración conmovió a quienes conocían la cercanía entre ambos y resaltó la unión que existe en el mundo del entretenimiento local. "Ojalá te recuperes, un aplauso para 'Yuquita'", finalizó.

Con su mensaje, Jorge Benavides compartió el preocupante estado de salud de Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca', mostrando preocupación y cariño hacia su amigo.