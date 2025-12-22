Martín Vizcarra: PJ archiva acusación por colusión y descarta segundo juicio contra expresidente

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por el expresidente de la República, Martín Vizcarra, por el presunto delito de colusión simple en casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

Así, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundado el recurso presentado por Vizcarra denominada "excepción de litispendencia" la cual es presentada por el demandado cuando ya cuenta con otro proceso en curso. De esta manera, se revoca el segundo proceso que enfrentaba el exmandatario y pasa a su archivo definitivo.

Segundo juicio queda archivado

El sentenciado y condenado expresidente Martín Vizcarra no enfrentará un segundo juicio por el delito de colusión simple en agravio del Estado por los mismos casos por los que fue condenado a 14 años de prisión efectiva.

Los jueces Enríquez Sumerinde, Magallanes Rodríguez y Guillén Ledesma resolvieron revocar la resolución N.°37, la cual declaró improcedente la excepción de litispendencia referido al delito de colusión simple.

De esta manera, resolvieron reformarla y declarar fundado el pedido presentado por la defensa legal de Martín Vizcarra. Es así que el segundo proceso pasa al archivo definitivo. En este nuevo juicio, la Fiscalía solicitaba 10 años de prisión para el exmandatario.

"Se dispone el sobreseimiento y archivo definitivo del proceso penal seguido contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo por el delito de colusión simple", indica la resolución.

En la acusación fiscal se atribuye que el expresidente, en su condición de Presidente Regional de Moquegua, solicitó reunirse con Elard Paúl Tejeda Moscoso, Gerente Comercial de OBRAINSA para "favorecer al citado consorcio con el otorgamiento de la adjudicación de la buena pro, habiéndole brindado información privilegiada".

Por brindar tal información privilegiada, el expresidente habría recibido un beneficio económico indebido, lo que lo configuraría como un acto de colusión en perjuicio del Estado.

Fue sentenciado por delito de cohecho pasivo propio

El pasado 26 de noviembre, Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión efectiva tras considerarse "probado" que el líder del partido político Perú Primero tenía información para el favorecimiento de OBRAINSA en el proyecto Lomas de Ilo, así como la reunión con Elard Tejada, en noviembre del 2023, para ofrecer datos a cambio de 1 millón de soles y el alquiler de una avioneta.

De tal manera, Vizcarra condicionó, mediante su amigo José Manuel Hernández, la firma del contrato del proyecto Hospital de Moquegua a que ICCGSA le pague una coima de 1,3 millones de soles.

Condenado por el delito de cohecho pasivo, Martín Vizcarra ya no afrontaría un nuevo juicio por el delito de colusión simple luego que el Poder Judicial declarara fundado su recurso de apelación.