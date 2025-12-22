Cae alias 'Mongolo': PNP captura por cuarta vez a acopiador de autopartes robadas en Chiclayo

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía capturó a Franklin Cerna, alias 'Mongolo', sujeto que sería cabecilla de una banda criminal dedicada al robo de autopartes en Chiclayo. Según las autoridades, es la cuarta vez que el presunto criminal es detenido.

Cayó por cuarta vez alias 'Mongolo'

Luego de tres meses de seguimiento, personal de Inteligencia Regional en conjunto con el Escuadrón Verde de Chiclayo lograron intervenir por cuarta vez a Franklin Cerna, alias 'Mongolo'.

Este sujeto es catalogado por la Policía Nacional del Perú como el mayor acopiador de autopartes de alta y media gama de vehículos robados. Su detención se suscitó en un almacén clandestino.

En dicho lugar, ubicado en la cuadra 7 de la calle San Felipe en el distrito de José Leonardo Ortiz , los efectivos policiales hallaron numerosas autopartes, en su gran mayoría espejos retrovisores, agrupados en bolsas.

De acuerdo a información preliminar son más de 1500 espejos de alta gama y media que estarían valorizados en más de 150 mil soles. No obstante, según la investigación policial este sujeto es presunto cabecilla de una banda criminal dedicada a la extracción de autopartes y captaba a decenas de menores de edad para que realicen los robos en las diversas provincias de Lambayeque.

Mayores detalles sobre la incautación a alias 'Mongolo'

Por su parte, el jefe de la Región Policial Lambayeque, Luis Ángel Bolaños, conversó en exclusiva con Exitosa y brindó mayores detalles de esta incautación a alias 'Mongolo'.

"Lo que se está avanzando desde hace tres meses, es conocido como 'Mongolo' y es el mayor acopiador de autopartes, de vehículos de alta gama, camionetas y autos. Este local se utilizaba como el centro de acopio de espejos retrovisores son más de 1500 por un monto aproximadamente de 150 mil soles", manifestó.

Además, lamentó que varios de los casos de Franklin Cerna son archivados y deslizó la posibilidad de que el sujeto tenga conexiones "a nivel fiscal, judicial, que lo patrocinan o viven de él" y que provocan su archivamiento en el Ministerio Público.

Cabe señalar que, a inicios de este año alias 'Mongolo' fue detenido también con un cargamento de mil 300 espejos robados, pero recuperó su libertad para continuar delinquiendo.

