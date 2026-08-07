Federación Venezolana de Fútbol reafirma su apoyo a Infantino y defiende su continuidad en la FIFA

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) expresó oficialmente su respaldo al presidente de la máxima entidad deportiva, Gianni Infantino, en medio de la controversia internacional por su proyecto FIFA Forward Enterprise. Mediante un comunicado, el organismo sostuvo que la estabilidad del fútbol debe preservarse respetando los procedimientos internos de la Federación y respaldó la continuidad de su actual gestión.

La FVF fija su posición sobre la situación de la FIFA

Según la FVF, el pronunciamiento responde a los hechos ocurridos en torno a FIFA Forward Enterprise, proyecto que finalmente fue retirado y que abrió un nuevo escenario de debate dentro del organismo rector del fútbol mundial. La federación venezolana indicó que, ante este contexto, consideró necesario expresar públicamente su posición institucional.

"La Federación Venezolana de Fútbol reafirma su respaldo absoluto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y defiende la continuidad institucional del organismo", anunció.

El comunicado también señala que cualquier proceso relacionado con la conducción de la FIFA debe desarrollarse respetando los estatutos y las normas vigentes de la organización. La FVF sostuvo que las decisiones sobre el futuro del máximo ente del fútbol internacional deben seguir los canales institucionales previstos y no apartarse de los procedimientos establecidos.

Al respecto de los hechos vinculados al FIFA FORWARD ENTERPRISE pic.twitter.com/0lo4nB8PsF — FVF (@FVF_Oficial) August 7, 2026

Asimismo, el organismo venezolano destacó que la gobernanza de la FIFA debe mantenerse con base en sus mecanismos internos, al considerar que estos garantizan el funcionamiento de la institución. La federación remarcó que su postura busca respaldar la estabilidad administrativa en un momento de debate internacional.

El respaldo venezolano se suma al de otras federaciones

Según la FVF, su posición coincide con la expresada por otras asociaciones nacionales que también respaldaron a Gianni Infantino durante la actual coyuntura. En los últimos días, distintas federaciones de Sudamérica, África y otras regiones difundieron comunicados en favor de la continuidad del presidente de la FIFA.

La controversia surgió después de que FIFA Forward Enterprise fuera retirado, situación que motivó una serie de pronunciamientos oficiales de diversas asociaciones miembro. En ese contexto, la FVF decidió hacer pública su postura y reiterar que las decisiones relacionadas con el gobierno de la FIFA deben resolverse dentro del marco institucional.

La postura de la FVF fue difundida a través de sus canales oficiales y se suma a los mensajes publicados por otras federaciones durante los últimos días. El comunicado no incorpora nuevos anuncios, sino que reafirma el respaldo institucional de Venezuela frente al escenario abierto tras la controversia por FIFA Forward Enterprise.