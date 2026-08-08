¡Más pruebas! Filtran video de presunto acoso de César Sánchez Chavesta a Naldy Saldaña durante horario laboral

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un nuevo video relacionado con la denuncia de Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, exdirector de 'La Bella Luz', se ha filtrado en redes sociales. Las imágenes, registradas durante una transmisión en vivo, muestran un momento ocurrido aparentemente en pleno horario laboral y han generado nuevas reacciones alrededor del caso. Este nuevo clip confirmaría una vez más que las denuncias de la cantante son contundentes.

Nuevo video del acoso que vivió Naldy en La Bella Luz

En el material aparece Naldy Saldaña junto a su excompañera Fiorella Castillo mientras realizan un en vivo. La cantante se muestra sonriente y tranquila hasta que advierte la presencia de Sánchez Chavesta. En ese momento, su expresión cambia y evidencia incomodidad ante la cercanía del exdirector de la agrupación.

Segundos después, las imágenes muestran a César Sánchez Chavesta tomando de la mano a la cantante. Naldy reacciona inmediatamente, retira su mano y manifiesta dolor mediante un gesto que deja en evidencia su incomodidad. El episodio ocurre mientras ambas artistas continúan con la transmisión, por lo que el momento quedó registrado ante la cámara.

El video ha llamado especialmente la atención porque se suma a la denuncia presentada por Naldy contra Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos. Además, el episodio habría ocurrido mientras ambos formaban parte del entorno laboral de 'La Bella Luz', lo que vuelve a poner bajo cuestionamiento la relación que existía dentro de la agrupación.

@noticiastrujillo.pe 🚨 #Perú | Nuevas imágenes del caso Naldy Saldaña vuelven a generar cuestionamientos sobre el 4c0so denunciado por la cantante. En el video, difundido en redes sociales, se observa al entonces director musical César Sánchez Chavesta tomándola de la mano mientras Naldy realizaba una transmisión en vivo junto a otra integrante de la agrupación. El registro ha generado nuevas interrogantes en torno al caso, que actualmente es investigado por la Fiscalía. Video: Prensa Total #NoticiasTrujillo #ahora #Fyp #BellaLuz ♬ sonido original - NoticiasTrujillo

En medio de la polémica, Óscar Custodio, dueño de 'La Bella Luz', pidió disculpas a Naldy y reconoció que no tomó medidas contra Sánchez Chavesta. Según explicó, su cercanía familiar con el músico influyó en su decisión. Mientras tanto, el exdirector permanece no habido tras la denuncia presentada en su contra.

Oscar Custodio no respaldó a Naldy tras denuncia

La polémica en torno a La Bella Luz continúa creciendo. Esta vez, 'Magaly TV, la firme' difundió un audio que revela la conversación que sostuvo Naldy Saldaña con el propietario de la agrupación, Óscar Custodio, cuando le informó que era víctima de presunto acoso. El registro generó indignación porque el empresario pareció minimizar la denuncia y concentrar su atención en otro aspecto.

Durante el diálogo que se escucha en el audio filtrado, la cantante intentó conocer cuál habría sido la reacción de la empresa si hubiera comunicado lo ocurrido sin contar con videos que respaldaran su versión. Sin embargo, en lugar de abordar las posibles medidas frente al denunciado, Custodio enfocó la conversación en cuestionar las intenciones de la artista y el motivo por el que había reunido pruebas.

"Ah tú estás buscando que lo bote, o algo así. Tú me estás diciendo que lo bote ¿no?... ¿o has estado buscando eso? No entiendo", se escucha decir a Custodio tras la petición de apoyo de Naldy tras sentirse agredida por un integrante de 'La Bella Luz'.

Es así que, la difusión de este nuevo video vuelve a poner el caso de Naldy Saldaña en el centro de la atención pública. Las imágenes muestran un momento incómodo con César Sánchez Chavesta y se suman a la denuncia presentada por la cantante, mientras 'La Bella Luz' enfrenta cuestionamientos por las decisiones tomadas dentro de la agrupación.