Mario Hart revela que lloró a escondidas tras su ruptura con Korina Rivadeneira: "Me derribé en mi cama"

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Hart sorprendió al hablar abiertamente sobre el impacto emocional que tuvo su separación de Korina Rivadeneira. El piloto reconoció que la ruptura lo afectó profundamente y que, aunque suele mostrarse firme ante los demás, hubo momentos en los que terminó llorando a solas en su cama, lejos de cualquier mirada, especialmente porque sentía que se había roto la familia que formó y ya no viviría en la misma casa con sus hijos.

Mario Hart abre su corazón tras terminar con Korina

Durante su conversación con Magaly Medina, Hart explicó que atraviesa una nueva etapa como soltero, pero que continúa muy pendiente de sus hijos. En ese contexto, la periodista cuestionó la imagen distante que suele proyectar y quiso conocer si realmente había sufrido después del final de su relación con la modelo venezolana.

Ante la pregunta, el exparticipante de 'Esto es Guerra' reconoció que la separación le provocó mucho dolor. Sin embargo, explicó que no acostumbra exteriorizar sus sentimientos frente a otras personas. Por el contrario, cuando llega a sentirse emocionalmente desbordado, prefiere alejarse y procesar lo que siente en completa privacidad, junto a sus perros y donde nadie lo juzgue o vea.

"No es que no tenga emociones. Cuando me emociono, lo hago muy en privado. Lloro solo. No me gusta derrumbarme con gente", expresó.

Así, Hart reveló que en algunas oportunidades se encerró en su habitación durante la noche y terminó llorando en su cama. Según explicó, Korina incluso nunca llegó a verlo en uno de esos momentos, pues siempre procuró mantener esa parte de su dolor alejada de los demás.

"Soy de no quedarme dándole muchas vueltas a las cosas. Me cuesta tomar decisiones. Evidentemente sufrí, sufrí mucho. Pero, por ejemplo, creo que Korina no me ha visto llorar producto de la separación. Sí (lloré). Cuando me derribo, me derribo solo, en mi cama, solo, de noche. Y me puedo ahogar en llanto, pero solo", agregó.

Mario Hart llevó terapia

En otro momento de la entrevista, el piloto contó que esta manera de afrontar sus emociones no es reciente, sino que la arrastra desde su infancia. Sus propios padres y algunos amigos han notado que suele mostrarse poco expresivo, una actitud que él mismo reconoce como una especie de coraza construida con los años.

Finalmente, Mario Hart señaló que incluso recurrió a ayuda psicológica para aprender a manejar mejor esa tendencia a guardar sus emociones. La conversación también llevó a Magaly Medina a advertirle sobre las posibles consecuencias de reprimir constantemente lo que siente.

Es así que, la confesión de Mario Hart mostró una faceta poco conocida de su separación de Korina Rivadeneira. Aunque suele proyectar una imagen firme y distante, el piloto reconoció que también enfrentó momentos de profundo dolor. Su decisión de vivirlos en privado refleja una dificultad que arrastra desde niño para exteriorizar sus emociones y mostrarse vulnerable.